Nenad Bjelica: Fenerbahçe, geleneği olan bir kulüp

Bjelica, maçın oynanacağı başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda futbolcu Ivan Sunjic ile basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir takım olduğunu söyleyen Bjelica, "Kaliteli oyuncuları, teknik direktörü ve önemli geleneği olan bir kulüp. Ligde sezona iyi başlamadılar ama bu onların iyi bir takım olmadığını göstermez." dedi.

Dinamo Zagreb'in ligde sezona iyi başladığını kaydeden Bjelica, "Umarın yarınki maçta, Avrupa'daki son maçımızda gösterdiğimizden daha iyi bir performans sergileriz." diye konuştu.

Bjelica, Arijan Ademi ve Marin Leovac'ın yarınki maç için hazır olmadıklarını ifade ederek, bu isimleri riske etmeyeceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin bireysel anlamda kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Bjelica, sarı-lacivertli takımda tek başına sonuca etki edebilecek kalitede isimler olduğunu vurguladı.

Bjelica, rakibin eksik yanlarını değerlendirip kendileri için iyi bir sonuç almak istediklerinin altını çizerek, Fenerbahçe'yi izleyip teknik ekibiyle birlikte analiz ettiklerini kaydetti.

Bjelica, maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fenerbahçe maçında 3 puan alıp ilk adımı atmak istiyoruz. Bu 3 puan gruptan çıkmak için yeterli değil. Daha iyisini yapıp ilkbaharda da yolumuza Avrupa'da devam etmeyi hedefliyoruz. Takımdaki ve şehirdeki atmosfer çok iyi. Yarınki maçta 3 puan almayı umuyorum."

SUNJİC: "KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK MAÇ"

Dinamo Zagrebli orta saha oyuncusu Ivan Sunjic ise "Kariyerimdeki en büyük maç. Hazır hissediyorum. Heyecanım yok. Bu maçtan büyük beklentilerim var." diye konuştu.

Taraftarların biletlere yoğun ilgi göstermesinin futbolcular için önemli olduğunu kaydeden Sunjic, "Dolu bir stat hepimizi mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Bu arada, ev sahibi Dinamo Zagreb, yarın oynanacak maçın son çalışmasını da Maksimir Stadı'nda gerçekleştirdi. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Futbolcular bu bölümde ısınma hareketleri yapıp topla çalıştı.

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın TSİ 22.00'de başlayacak.