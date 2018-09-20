Haber Hattı

WADA'nın Rusya kararı bugün
Uluslararası Doping Ajansı'nın (WADA) bugün Rusya Doping Ajansı'na (RUSADA) ruhsat verilmesi için yapacağı oylama öncesi önemli gelişmeler yaşandı. Buna göre 13 ülke, RUSADA'ya lisans verilmemesi için WADA'ya mektup yazdı. Bu ülkeler şöyle: Avustralya, Avusturya, Kanada, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, ABD ve İsviçre. Bu gelişme sonrası WADA'nın vereceği karar merak konusu. PSV barajda yeri kapattı Messi golünü havadan attı! Lionel Messi
'nin Şampiyonlar Ligi B grubu ilk maçında PSV Eindhoven'a yaptığı hat-trick kadar frikik golü de geceye damga vurdu. Maçın 31'inci dakikasında Barça'nın kazandığı frikikte, PSV barajının arkasında da bir futbolcu diz çökerek Messi'nin yerden vurabileceği bir şutun önüne geçmeye çalıştı. Ancak bu yöntem de Messi'yi durdurmak için yeterli olmadı. Barajın üzerinden müthiş bir vuruş yapan tangocu, topu 90'a gönderdi. Rakitic ise o gol için maç sonunda, "Messi frikik kullanırken bazen izlemeye bile zahmet etmiyoruz. Topun başına geldiğinde sadece ne tarafa doğru sevineceğine bakıyoruz" dedi. Potanın Perileri İspanya'ya uçtu
2018 FIBA Dünya Kupası
'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımımız, İspanya'ya gitti. Milliler, turnuvada Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile B Grubu'nda mücadele edecek. İlk maçımız cumartesi günü Arjantin ile... 23 Eylül'de Nijerya ile oynayacak ay-yıldızlı ekip, 25 Eylül'de ise Avustralya karşısına çıkacak. Grubunu ilk sırada bitirecek ekip, doğrudan çeyrek finale çıkacak, ikinci ve üçüncüler çapraz olarak eşleşip, çeyrek final bileti için kozlarını paylaşacak. Gelibolu'da geri sayım başladı
"Barış için koşuyoruz" sloganıyla bu sene 4.'sü düzenlenecek olan Turkcell Gelibolu Maratonu için geri sayıma geçildi. Kayıtları gelibolumaratonu.com
adresinden devam eden ve dünyanın sayılı tematik maratonlarından biri olarak kabul edilen Turkcell Gelibolu Maratonu, 14 Ekim Pazar günü Gelibolu Yarımadası'nda koşulacak. Maraton, yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek organizasyon, 2018 Truva Yılı'nı da taçlandıracak. Çaykur Rize Buruk'a emanet İbrahim Üzülmez
ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Çaykur Rizespor
, Okan Buruk
ile anlaştı. Son olarak Akhisarspor'u çalıştıran ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk'un bugün şehre geleceği ve bir yıllık imza atacağı ifade edildi. Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez yönetiminde ligin ilk dört haftasında sadece iki puan alırken, altyapı antrenörü Mehmet Ali Karaca idaresinde oynadığı Bursaspor karşılaşmasından ise 1-1'lik skorla ayrılmıştı.