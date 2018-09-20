Taha Akgül, Fenerbahçe tesislerinde kampa girdi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 20-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Fenerbahçe'nin Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde özel kamp yapıyor.

Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar ve 92 kiloda güreşen Hüseyin Gündüz ile çalışmalara başlayan Taha'ya, 74 kiloda mindere çıkan Soner Demirtaş da katılacak.

Taha Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası için iyi bir hazırlık dönemi geçirmek istediğini söyledi.

Milli sporcular olarak kamplara katıldıklarını anımsatan Taha, "Şampiyonaya kısa bir süre kaldı. Milli takım, kulüp ve bireysel olarak şampiyonaya yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Dünya Şampiyonası'na formda gitmek için hazırlanıyorum. Bu nedenle Düzce'de motivasyon ve güce dayalı bir kamp gerçekleştiriyorum." ifadelerini kullandı.

Abdullah Çakmar ise Macaristan'a hazır halde gitmek istediklerini anlattı.

Sporcuları şampiyona için gücün yanında düşünsel olarak da hazırlamaya çalıştığını vurgulayan Çakmar, "Milli takım kampının olmadığı dönemleri de hazırlık için en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Düzce kampını mevsim itibarıyla enerji toplamaya dönük yapıyoruz. Bol oksijenli bir ortamda çalışıyoruz. Sabahları tepe koşuları ve koşu ağırlıklı, öğleden sonra da çabukluk, kuvvet ve kondisyona yönelik çalışıyoruz. Verimli bir çalışma dönemi geçirip sonuçlarını ise şampiyonada altın madalyayla almak istiyoruz." diye konuştu.