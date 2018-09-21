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unvanını korudu

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Avni Yıldırım unvanını korudu
Türkıye'nın en iyi profesyonel boksörlerinden biri olan , Lolenga Mock ile 'da çıktığı unvan koruma maçını puanla kazandı. WBC kemerini koruyan Yıldırım'a süper orta sıklet şampiyonluğu için fırsat çıktı. WBC süper orta sıklet şampiyonu David Benavidez'de yasaklı maddeye rastlandığı ve bunun için en az 1 yıl ceza alacağı açıklandı. Bu gelişmeden sonra WBC federasyonunun Benavidez'in kemerini elinden alması bekleniyor. Bu kemer için de bir maç ayarlanacak ve bunun için en büyük adaylardan birisi WBC uluslararası kemerinin sahibi Avni Yıldırım.
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Avni Yıldırım unvanını korudu
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