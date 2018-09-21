Ezeli rekabet espor'a da taşındı!

800 bin TL ödüllü Zula Süper Ligi'nin birinci sezon online süreci tamamlandı. 1907 Fenerbahçe, Galatasaray Espor gibi önemli espor takımlarının da dahil olduğu Zula Süper Lig'de 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor takımları kıyasıya rekabet etti. Uzun haftalar boyunca liderlik bayrağını başarıyla taşıyan 1907 Fenerbahçe son haftada bayrağı Galatasaray Espor'a devretti. Zula Süper Lig'de bu sezon sonrasında ilk dörtte yer bulan takımlar, offline finallere katılma hakkı kazandı.



Toplamda 56 maç yapıldığı Zula Süper Lig'de son haftada, birinci Galatasaray Espor, ikinci 1907 Fenerbahçe, üçüncü Oyun Hizmetleri, dördüncü Outlaw Esports oldu. Zula Süper Lig'in dört başarılı takımı 23 Eylül Pazar Günü, gerçekleşecek offline finallerde şampiyonluk için yarışacaklar. 22 Eylül Cumartesi günü seyirciye kapalı olarak gerçekleşecek maçlarda finalistler belirlendikten sonra Galatasaray Espor ile Outlaw Esports, 1907 Fenerbahçe ile Oyun Hizmetlerinin yapacağı karşılaşmanın ardından finalistler Pazar günü seyirci karşısında final oynayarak şampiyonu belirleyecekler.



Online turnuva sürecine bakıldığında takımlar arasından olan yüzyıllık rekabetin 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor kulüplerinde de devam edeceği görülüyor.

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