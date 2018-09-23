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- çiftlerde yenildi

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Federer-Djokovic çiftlerde yenildi
Laver Cup'ta dünya 2 numarası ve 3 numarası , ilk gün çiftler kategorisinde oynadıkları maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa takımı adına mücadele eden Federer-Djokovic çifti, dünya takımından ABD'li Jack Sock ve Güney Afrikalı Kevin Anderson ikilisine 6-7, 6-3 ve 10-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu. Turnuvanın ilk günündeki tekler kategorisi maçlarında ise Avrupa takımı üçte üç yapmayı başardı. Erkeklerde 14 tenisçinin yer aldığı Laver Kupası'nda Avrupa ve dünya olarak iki takım mücadele ediyor. Avrupalı ve diğer ülkelerden tenisçiler, birbirleriyle yaptıkları maçların sonunda takımları adına puan topluyor.
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Federer-Djokovic çiftlerde yenildi
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