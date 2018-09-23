Sultanlar yine gururlandıracak

Türkiye Voleybol Federasyonu, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için Japonya'ya hareket eden A Bayan Milli Takımımıza uğurlama organizasyonu düzenledi. Milli Takımı oyuncuları ve teknik ekibine turnuva öncesinde başarı dileyen federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Milli Takımımız şu ana kadar aldığı sonuçlarla ülkemizin gururu oldu. Dünya Şampiyonası'na da iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Tabii ki bir turnuva. Grubumuzda zorlu rakipler bulunuyor. İnşallah Milli Takımımız orada ülkemizi gururlandıracak bir başarı elde eder"
dedi. Milli Takımımız, ilk tur B Grubu'nda; Çin, İtalya, Bulgaristan, Kanada ve Küba ile mücadele edecek.