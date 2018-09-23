Sultanlar yine gururlandıracak

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Voleybol Federasyonu, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için Japonya'ya hareket eden A Bayan Milli Takımımıza uğurlama organizasyonu düzenledi. Milli Takımı oyuncuları ve teknik ekibine turnuva öncesinde başarı dileyen federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ,dedi. Milli Takımımız, ilk tur B Grubu'nda; Çin, İtalya, Bulgaristan, Kanada ve Küba ile mücadele edecek.