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koleksiyoncusu

Dünya ve Avrupa şampiyonu olan , Akdeniz Oyunları Aerobik Gençler Şampiyonası’nda da ald

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Altın madalya koleksiyoncusu
Avrupa Şampiyonu aerobik cimnastikçi , madalya toplamaya devam ediyor. Kariyerinde şimdiden 100'den fazla madalya kazanan sporcusu Onbaşı, bu kez de Tunus'ta düzenlenen 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde aldı. 2017'de İtalya'nın Ancona şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve 2016'da 'de elde ettiği Dünya Şampiyonluğu ile Türkiye'yi sevindiren Onbaşı, yarış sonunda kendisini destekleyenlere teşekkürlerini iletti.

ATİLLA ÖRSEL'İN ANISINA DÜZENLENDİ
MERHUM federasyon başkanı Atilla Örsel'in anısına düzenlenen turnuvada Türkiye 2 altın, 5 gümüş ve iki tane de bronz madalya kazandı. Ayberk Koşak atlama masasında altın madalya aldı. Erkek Milli Takımı, atlama masasında Ezgi Yeşil, paralelde Kerem Şener, 15-17 yaş çiftlerde Sezin Sürüm ile Emir Erışık ve 15-17 yaş tek erkeklerde Emir Erışık gümüş madalya aldı. Bilge Tarhan, atlama masası ve denge aletinde, Bora Tarhan ise kulplu beygir, paralel aleti ve atlama masasında bronz madalyaya uzandı.

ESKRİM VE JUDODA İKİ BRONZ
ULUSLARARASI yarışmalarda sporcularımız her branşta madalya kazanmaya devam ediyor. Dünya Eskrim Federasyonu Satellite Turnuvası'nda, kadınlar kılıçta Iryna Shchukla bronz madalya kazandı. Bakü'deki Dünya Judo Şampiyonası'nda da Vedat Albayrak 81 kiloda bronz madalya alarak,15 sene sonra bir ilke imza attı.
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Altın madalya koleksiyoncusu
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