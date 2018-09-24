Haber Hattı

Arif Özen minderde Dünya Şampiyonu
SLOVAKYA'DA düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 86 kiloda mindere çıkan Arif Özen altın madalya kazandı. Özen, finalde karşılaştığı Rus rakibi Deepak Punia'yı 2-1 yenerek, dünya şampiyonu oldu. Erhan Yaylacı ise 96 kiloda üçüncülük maçında Rus Khok Khuhov'u 7-3 devirip kürsüye çıktı. İki bin İstanbullu Caddebostan'ı koştu
İBB Spor İstanbul tarafından yıl boyunca düzenlenen 'İstanbul'u Koşuyorum' serilerinin bu yıl 3. yarışı dün Kadıköy Caddebostan Sahili'nde düzenlendi. 2 bin İstanbullu trafiksiz bir Caddebostan'da, Dalyan Parkı'ndan Çetin Emeç Bulvarı'na, Bağdat Caddesi
'nden Sahil Yolu
'na koştular. Zumba ekibi de sahne gösterileriyle organizasyona renk kattı. Ömer Aşık bir süre forma giyemeyecek
NBA ekibi Chicago Bulls
'un formasını giyen milli basketbolcu Ömer Aşık
, bir süre parkelerden uzak kalacak. Bulls'tan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki pivotun meydana gelen eklem iltihabı sebebiyle belirsiz bir süre forma giyemeyeceği bildirildi. Aşık, daha önce de yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle uzun süre forma giyememişti. Kariyeri boyunca NBA normal sezonlarında 471 maça çıkan Ömer Aşık, 5,3 sayı, 7,1 ribaunt ortalamaları yakaladı. Baturalp&Hakyemez için parkeye çıktılar
TÜRKİYE Basketbol Antrenörleri Derneği tarafından 12. kez düzenlenen turnuvaya kısa süre önce aramızdan ayrılan efsaneler Mehmet Baturalp ile Doğan Hakyemez'in ismi verildi. Anadolu Efes'in şampiyonluğuyla biten organizasyon, sosyal sorumluluk projesiyle de dikkat çekti. Banvit, parkeye "Bizi izlediğini biliyoruz Batur abi" yazılı tişörtlerle çıkarken, Darüşşafaka da "Batur Ağabey kalbimizdesin" pankartını taşıdı.