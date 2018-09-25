Haber Hattı

Spor Bakanı Kasapoğlu Göztepe'yi kabul etti
SPOR Toto Süper Lig
ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada Sepil ile AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldiği bildirildi. Sepil'in ziyarette, Bakan Kasapoğlu'na sarı-kırmızılı kulübün Torbalı'da yapacağı futbol altyapı tesisleri hakkında bilgi verdiği belirtildi. Ramil Guliyev'e büyük onur
200 metre Dünya ve Avrupa Şampiyonu atletimiz Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Birliği'nin "yılın erkek atleti" ödülü için aday gösterildi. Sosyal medya üzerinden yapılacak oylama, 5 Ekim Cuma günü TSİ 13.00'e kadar sürecek. Atletizmseverler, "yılın atleti" ve "yılın çıkış yapan atleti" kategorilerinde adaylara Twitter ve Facebook üzerinden re-tweet ve beğenme ile oy kullanabilecek. Kazanan ise 26 Ekim'de açıklanacak. Periler en kritik sınavda
A MİLLİ
Kadın Basketbol Takımımız, FIBA Dünya Kupası B Grubu'ndaki son maçında bugün Avustralya ile karşılaşacak. Gruptaki ilk maçında Arjantin'i 63-37 mağlup ederek başlayan ancak sonrasında Nijerya'ya 74-68 yenilen ay-yıldızlılar için bu maç büyük önem taşıyor. Milliler, liderlik için TSİ 13.30'da Santiago Martin Arena'da yapılacak mücadeleyi kazanarak, Nijerya'nın Arjantin'e yenilmesini bekleyecek. Aksi halde ilk üç, averajla belirlenecek. Bugün 7 farklı kazanırsak ikinci, 13 farklı kazanırsak da lider olabiliriz. Organizasyonda grubunu ilk sırada bitiren takımlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek. Gruplarda 2 ve 3. sırayı alan ekipler ise çeyrek finale yükselmek için eleme maçı oynayacak. Messi&Ronaldo ödül verecek
BU yıl Ballon d'Or'da büyük ödüle aday gösterilmeyen Lionel Messi, ezeli rakibi Cristiano Ronaldo ile birlikte yeni bir heyecana dahil olacak. İki süper yıldız, adını Real Madrid ve Fransa Milli Takımı
'nın efsane ismi Raymond Kopa'dan alan ve "Kopa Ödülü" olarak belirlenen yeni bir kategorinin jüri üyeliğini yapacak. Ballon d'Or'un ev sahipliğindeki "Kopa Ödülü", her yıl düzenlenecek ve 21 yaş altındaki sıra dışı bir oyuncuya verilecek. Buruk Rize'de, Arslan Akhisar'da
SÜPER Lig'in ilk 6 haftasında istediğini bulamayan Çaykur Rizespor'da İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi. Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanan maçı tribünden izleyen Buruk'un dün Rize'ye gelerek takımla tanıştığı da belirtildi. Okan Buruk'un sözleşmesi sezon sonuna kadar. Susic'le yollarını ayırdıktan sonra ilk galibiyetini Galatasaray'ı 3-0 yenerek alan Akhisarspor ise eski teknik direktörü Cihat Arslan'ı yuvaya döndürdü. Kulüpte görev yapan teknik adamlara soğuk bakan başkan Hüseyin Eryüksel'i, futbolcuları ikna ederken, Arslan 1+1 yıllık imzayı attı.