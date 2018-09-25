Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Raikkonen'in takım arkadaşı Giovinazzi oldu

'in takım arkadaşı Giovinazzi oldu

İtalyan sürücü Giovinazzi'nin gelecek sezon Sauber'de Fin pilot 'in takım arkadaşı olacağı açıklandı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 16:54
Raikkonen'in takım arkadaşı Giovinazzi oldu
İtalyan sürücü , gelecek sezon Sauber Formula 1 Takımı adına yarışacak.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Giovinazzi'nin 2019 sezonunda eski dünya şampiyonu Fin pilot Kimi 'in Alfa 'deki takım arkadaşı olacağı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 24 yaşındaki Giovinazzi, "Hayalim gerçek oldu. Bir İtalyan olarak Alfa Romeo gibi başarılı bir markayı temsil edecek olmanın gururunu yaşıyorum. Takımımla alacağım güzel sonuçlar için şimdiden sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Giovinazzi, geçen yıl sakatlığı dolayısıyla Sauber sürücüsü Pascal Wehrlein'ın yerine Avustralya Grand Prix'sinde mücadele ederek Formula 1'deki ilk yarışına çıkmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Raikkonen'in takım arkadaşı Giovinazzi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN