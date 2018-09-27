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Açık Alan Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3

Açık Alan Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3 organizasyonuna Alanya ev sahipliği yapacak.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 23:24

nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre organizasyon, Gaziantep Polisgücü'nün ev sahipliğinde 7-10 Haziran 2019'da düzenlenecek.

Şampiyonayla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, şampiyonayı en iyi şekilde yapacaklarına inandığını belirterek, "Türk hokeyinin son yıllarda yakaladığı ivme ve özellikle son iki yıldır ülkemizde gerçekleştirdiğimiz başarılı uluslararası organizasyonlar, Avrupa Hokey Federasyonu ve diğer ülke federasyonları tarafından takdirle karşılanmıştır. Ülkemizi bu kategoride temsil edecek olan Gaziantep Polisgücü Kulübümüzün başkan ve tüm kurul üyelerini en içten dileklerimle şimdiden kutluyor, temsilcimizin şampiyon olarak bir üst klasmana yükselmesini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

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