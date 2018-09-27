Haber Hattı

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda salı günü oynanan Pendik- Altınordu maçında, oyuncu değiştirme hakkı kalmayan Altınordu, Kerim Alıcı'nın da 82'de sakatlanıp çıkması üzerine sahada 10 kişi kalmıştı. Pendik Teknik Direktörü Sinan Yücer de bir oyuncusunu çıkarıp, takımını 10 kişi bırakmıştı. Fair-play örneği veren Yücer, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Onlar 10 kişi ise bizim de 10 kişi devam etmemiz gerektiğini düşündüm. Skorun önemi yoktu. Önde de, geride de olsak aynı kararı alırdım. Futbolcularımıza hep centilmen olun, güzel şeyler yapın derken bunu davranışlarımızla da gösterme fırsatı yakaladık. Bu da ayrı mutluluk" diye konuştu. Mücadeleyi 2-1 Pendik kazanmıştı

Peri rüyası erken bitti

KADIN Milli Basketbol Takımı, İspanya'da devam eden 2018 Dünya Kupası'na veda etti. Fransa'ya 78-61 mağlup olan Potanın Perileri, çeyrek finale çıkma şansını avuçlarının arasından kaçırdı. Ay-yıldızlı ekip sadece üç oyuncunun eline bakmanın bedelini ağır ödedi. Holingsvorth 19 sayı ile en skorer ismimiz olurken, Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek 12'şer sayıyla oynadı. Gruda 20, Miyem ise 18 sayıyla yıldızlaştı ve Fransa'yı galibiyete taşıdı.

Kulüpler Birliği toplanıyor

KULÜPLER Birliği Vakfı çeşitli gündem maddelerini görüşmek üzere bugün vakfın Maslak merkezinde toplanacak. Saat 14.00'te başlayacak olan toplantının yaklaşık iki saat sürmesi bekleniyor. Kulüp Başkanları, UEFA'nın bugün açıklayacağı EURO 2024 kararını da hep birlikte takip edecek. Karara göre birlikten, bir açıklama yapılması bekleniyor.