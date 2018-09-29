Dopinge kılıf uydurdular

ABD Doping Ajansı (USADA), üç olimpiyat madalyalı uzun atlamacı Will Claye
'den, yarışma dışı alınan idrar örneğinde yasaklı clenbuterol (gıda takviyesi)
maddesine rastlanmasının ardından aldığı kararla tartışma yarattı. Claye'e ceza vermeyen USADA gerekçe olarak da bu maddenin hayvanlara yasa dışı verildiğini ve etten de insanlara geçebildiğini gösterdi.
Ancak bu USADA'nın ilk vukuatı değil... ABD'li orta mesafe koşucusu Ajee Wilson
'da da geçen yıl New York
Millrose yarışlarından sonra alınan idrar örneğinde zeranol
adlı yasaklı madde
çıkmıştı ve cezası 4 yıldı ancak USADA'nın araştırması sonucu bu maddenin ABD'de sığır üretiminde sıklıkla kullanıldığı ortaya çıktı! Yani Wilson bunu besin yoluyla almıştı.
Ve 1 hafta önce yapılan testinin negatif çıktığı vurgulanarak Wilson'a ceza verilmedi. Mart 2016'da da ABD'li çekiççi Gwen Berry
, astım hastalarının kullandığı vilanterol trifenatate
maddesi ile yakalanmıştı ama USADA bunun reçete ile alınan tedavi amaçlı bir ilaç olduğuna karar verdi. Kısaca; Berry doping yapmamış ama yasaklı madde kullanmıştı! Cezası ise 3 ay oldu. En ilginci IAAF'in bu kararlara sesini çıkarmaması oldu.