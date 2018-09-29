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Galatasaray'ın borcu 1 milyar 407 milyon 191 bin 269 TL

Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin 31 Temmuz 2018 itibarıyla borcunun 1 milyar 407 milyon 191 bin 269 TL olduğu açıkladı.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 21:41
Galatasaray'ın 'nde yapılan gerçekleşen hesap hareketleri konusunda bilgiler verildi. Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, yönetim adına mali konular hakkında konuştu. Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin borcunun 31 Temmuz itibariyle 1 milyar 407 milyon 191 bin 269 olduğu belirtildi. Derneğin 1 Ocak-30 Haziran 2018 arasındaki dönem zararının ise 283 milyon TL olduğu ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün amatör branşlarda son 10 yılda 200 milyon Dolar zarar ettiği de belirtildi.
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Galatasaray'ın borcu 1 milyar 407 milyon 191 bin 269 TL
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