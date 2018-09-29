Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Galatasaray'ın borcu 1 milyar 407 milyon 191 bin 269 TL

Galatasaray'ın borcu 1 milyar 407 milyon 191 bin 269 TL Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin 31 Temmuz 2018 itibarıyla borcunun 1 milyar 407 milyon 191 bin 269 TL olduğu açıkladı.