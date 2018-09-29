Haber Hattı

Katar ilk klimalı stadı resmen hizmete soktu
2022 Dünya Kupası
'nın ev sahibi Katar, modern soğutma sistemi ile donattığı ilk stadı hizmete açtı. Gelecek yıl 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın da düzenleneceği Halife Stadı tam 70 milyon sterlin (yaklaşık 324 milyon TL)
harcanarak modernize edildi. 1976 yılında hizmete giren stadın seyirci kapasitesi 40 binin üzerine çıkarıldı. Modern soğutma sistemi ile de oyun alanındaki sıcaklık 26 derecede sabitlenecek. Tribünlerde ise sıcaklık 24 ile 48 derece arasında değişecek.
Açıklamada kompleksin içinde yer alan soyunma odaları, medya tribünü, müze ile çatının da yenilendiği ve Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar bazı maçların burada oynanmasının planlandığı kaydedildi. Boğaziçi'nde yelken günü
Türkiye'nin en uzun soluklu yelkenli yarışı Turkcell Platinum Bosphorus Cup
, yelkencileri İstanbul'da buluşturacak. Yarışlara 10 ülkeden 80 yelkenli ve 800 yelkenci katılacak. Bugün başlayacak ve iki gün sürecek organizasyonun ilk gününde yelkenler, İstanbul Boğazı'nda mücadele edecek. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi. İngilizce öğrenirse, oynayacak
Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye transfer olan milli stoper Çağlar Söyüncü
'nün İngilizcesi yeterli olmadığı için 11'de şans bulamadığı açıklandı. Teknik direktör Claude Puel, "Çağlar'ın iletişim konusunda problemleri var. Hâlâ İngilizce'yi tam olarak öğrenebilmiş değil. Doğru cümleleri ve kelimeleri seçmeye başladığı zaman ona süre vereceğim" dedi. Çağlar'ın takımaıkatkı vermeye hazır olduğunun altını çizen Puel, "Kulüp onun İngilizcesini geliştirmek için elinden geleni yapıyor" dedi. Tüfekçi: Allah, başkanımız Erdoğan'dan razı olsun
ALS hastalığı ile mücadele eden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan İlyas Tüfekçi, bu hastalıkla yaşamayı öğrendiğini söyledi. Tüfekçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisini arayarak büyük destek verdiğini belirterek, "Sağ olsun, bana gerçekten çok büyük bir yakınlık gösterdi. Çok sıcak bir şekilde, 'İlyas ne gerekiyorsa, ne lazımsa senin için her şeyi yapacağız' dedi. Bana bu kadar yakın, candan davranan bir insan. Allah ondan razı olsun"
diye konuştu. Hapimag Maratonu için geri sayım
Türkiye'nin en büyük yüzme yarışı olan 9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası bu sene Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da 2 bin sporcuyu ağırlıyor. 27 Eylül'de başlayan şampiyona yarın sona erecek. Şampiyona heyecanı, bugün Hapimag Sea Garden Resort Bodrum sponsorluğunda düzenlenecek 10 kilometrelik Hapimag Maratonu ile tavan yapacak. Maratonda Güney Afrikalı yüzücü ve yan flüt virtüözü Carina Bruwer de yarışacak. Üç kulübe puan silme cezası
TFF Kulüp Lisans Kurulu, Spor Toto 1. Lig ekibi Kardemir Karabükspor'un yanı sıra Spor Toto 2. Lig ekipleri Gaziantepspor ile Manisaspor'a 3'er puan silme cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada; Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak söz konusu cezaların verildiği aktarıldı.