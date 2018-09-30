Hem altın geldi hem de rekor

Samsun
'da dün başlayan Okçuluk Dünya Kupası
'nda milli okçularımız yine yüzümüzü güldürdü. Batı Park'ta özel olarak hazırlanan yarışma alanında düzenlenen ve 32 sporcunun katıldığı finallerin ilk gününde makaralı yay kadınlarda Dünya 1 numarası Yeşim Bostan
, çeyrek final
de Güney Koreli rakibi Chaewon Sa'ya kaybederek turnuvadan elense de birinciliğini kaybetmedi. Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı
'dan oluşan Makaralı Yay Karışık
Takımımız ise rekor kırarak altın madalya
kazandı. Finalde Hindistan
'ı 159- 152 yenen Yeşim ve Demir ikilisi 159 puan ile aynı zamanda Avrupa rekoru kırdı. Dünya Kupası Finalleri'nde makaralı yay erkekler kategorisinde de yarışan Demir Elmaağaçlı, çeyrek finalde Danimarkalı Stephan Hansen'i 146-134, yarı finalde Hindistan'dan Abhishek Verma'yı 147- 145 ile geçti. Finalde ABD'li Kris Schaff'a 148-146 mağlup olan milli okçumuz gümüş madalya kazandı.