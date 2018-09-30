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Hem altın geldi hem de rekor

Milli Takımımız, Okçuluk Finalleri’nde alırken, aynı zamanda Avrupa rekorunu da ele geçirdi

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Hem altın geldi hem de rekor
'da dün başlayan Okçuluk 'nda milli okçularımız yine yüzümüzü güldürdü. Batı Park'ta özel olarak hazırlanan yarışma alanında düzenlenen ve 32 sporcunun katıldığı finallerin ilk gününde makaralı yay kadınlarda Dünya 1 numarası , de Güney Koreli rakibi Chaewon Sa'ya kaybederek turnuvadan elense de birinciliğini kaybetmedi. Yeşim Bostan ve 'dan oluşan Takımımız ise rekor kırarak kazandı. Finalde 'ı 159- 152 yenen Yeşim ve Demir ikilisi 159 puan ile aynı zamanda Avrupa rekoru kırdı. Dünya Kupası Finalleri'nde makaralı yay erkekler kategorisinde de yarışan Demir Elmaağaçlı, çeyrek finalde Danimarkalı Stephan Hansen'i 146-134, yarı finalde Hindistan'dan Abhishek Verma'yı 147- 145 ile geçti. Finalde ABD'li Kris Schaff'a 148-146 mağlup olan milli okçumuz gümüş madalya kazandı.
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