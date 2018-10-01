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’e direndik ama kaybettik

Filenin Sultanları, son olimpiyat şampiyonu ’e 18 yaşındaki pasör çaprazı Ebrar ile kafa tuttu ama Zhu Ting’i durduramadı...

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Çin’e direndik ama kaybettik
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu ikinci maçında son olimpiyat şampiyonu 'e 3-0 yenildi. Turnuvanın Sırbistan ile birlikte en uzun boylu takımı olan rakibine karşı blok tutmakta zorlanan milliler (7-9), özellikle Vakıfbank'ın yıldızı Zhu Ting'i (16 sayı) durdurmakta zorlandı. İlk seti 25-18 kaybettikten sonra ikinci sete iyi başladık ve 6-2 öne geçtik. Ancak 9-1'lik Çin serisi tüm dengeleri değiştirdi. Setin sonlarında mücadelemiz göz doldursa da kazanan 25-23 ile Çin oldu. Üçüncü sette de 18 yaşındaki pasör çaprazımız Ebrar ile rakibi zorladık ama smaçör Zhang'ın iyi oyunu Çin'in bu seti de 25-23 alarak maçı 3-0 kazanmasını sağladı.
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Çin’e direndik ama kaybettik
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