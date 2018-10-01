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Gümüş teselli

Klasik Yay Kadınlar finalinde Yasemin Ecem Anagöz, Güney Koreli rakibine kaybetti. Anagöz’ün ile birlikte yarıştığı karışık yaylar finalinde de yine Güney Kore’ye mağlup olduk

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Gümüş teselli
'da yapılan Okçuluk Dünya Kupası Finalleri sona ererken, milli okçularımız şampiyonayı 1 altın ve 3 gümüş madalya ile kapattı. Batı Park'ta düzenlenen Dünya Kupası Finalleri'nde klasik yay kadınlar kategorisinde yarışan Yasemin Ecem Anagöz, çeyrek finalde son olimpiyat şampiyonu Güney Koreli Chang Hye-Jin'i 6-4, yarı finalde Hindistanlı Deepika Kumari'yi 7-3 yenerek finale yükseldi. Finalde Güney Koreli Lee Eun Gyeong'a 6-4 yenilen Yasemin, gümüşte kaldı.
Klasik Yay Karışık Takımımız da finale yükselmesine rağmen altın madalyayı alamadı. Türkiye Klasik Yay Karışık Takımı'nda yarışan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, finalde karşılaştığı Güney Kore'ye 5- 1 yenilerek gümüş madalya kazandı. teklerde ise çeyrek finalde elendi.
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