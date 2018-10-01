Gümüş teselli

Samsun
'da yapılan Okçuluk Dünya Kupası Finalleri sona ererken, milli okçularımız şampiyonayı 1 altın ve 3 gümüş madalya ile kapattı. Batı Park'ta düzenlenen Dünya Kupası Finalleri'nde klasik yay kadınlar kategorisinde yarışan Yasemin Ecem Anagöz, çeyrek finalde son olimpiyat şampiyonu Güney Koreli Chang Hye-Jin'i 6-4, yarı finalde Hindistanlı Deepika Kumari'yi 7-3 yenerek finale yükseldi. Finalde Güney Koreli Lee Eun Gyeong'a 6-4 yenilen Yasemin, gümüşte kaldı.
Klasik Yay Karışık Takımımız da finale yükselmesine rağmen altın madalyayı alamadı. Türkiye Klasik Yay Karışık Takımı'nda yarışan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, finalde karşılaştığı Güney Kore'ye 5- 1 yenilerek gümüş madalya kazandı. Mete Gazoz
teklerde ise çeyrek finalde elendi.