Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ta şampiyon belli oldu

Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2018'de şampiyonluk Levent Peynirci yönetimindeki İstanbul Cerrahi Cheese isimli yelkenlinin oldu.

29 Eylül'deki Boğaz yarışıyla başlayan 17. Turkcell Platinum Bosphors Cup'ta iki gün boyunca yaklaşık 10 ülkeden, 80 yelkenli ve 800 yelkenci mücadele ederken, turnuvanın genel klasmanında ikinciliği Logo, üçüncülüğü ise Shak Shuka III isimli yelkenli kazandı.

Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta büyük kupanın sahibi İstanbul Cerrahi Cheese ekibi Kalamış Marina'da düzenlenen ödül töreninde, bir sene kendilerinde kalacak Döner Trofe Kupası'nı havaya kaldırdılar.