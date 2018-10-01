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’ta şampiyon belli oldu

Bu yıl 29-30 Eylül tarihlerinde 17.’si düzenlenen yelken yarışlarında büyük kupayı kucaklayan ekip liderliğindeki “” oldu. Genel klasman ikincilik Logo’nun  üçüncülük ise Shak Shuka III isimli yelkenlinin oldu.

Giriş Tarihi: 1.10.2018 12:30
Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ta şampiyon belli oldu

2018'de şampiyonluk yönetimindeki isimli yelkenlinin oldu.

29 Eylül'deki Boğaz yarışıyla başlayan 17. Turkcell Platinum Bosphors Cup'ta iki gün boyunca yaklaşık 10 ülkeden, 80 yelkenli ve 800 yelkenci mücadele ederken, turnuvanın genel klasmanında ikinciliği Logo, üçüncülüğü ise Shak Shuka III isimli yelkenli kazandı.

Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta büyük kupanın sahibi İstanbul Cerrahi Cheese ekibi Kalamış Marina'da düzenlenen ödül töreninde, bir sene kendilerinde kalacak Döner Trofe Kupası'nı havaya kaldırdılar.

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Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ta şampiyon belli oldu
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