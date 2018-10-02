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Filenin Sultanları, Bulgaristan'a set vermedi

18'inci FIVB 'nda mücadele eden A Milli Takım, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek B Grubu'ndaki 3'üncü maçında 2'nci galibiyetini aldı.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 13:05
Filenin Sultanları, Bulgaristan'a set vermedi

Japonya'nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center'da oynanan maçta Türkiye'ye galibiyeti 25-17, 25-23 ve 25-12'lik setler getirdi. Ay yıldızlılar, Bulgaristan karşısındaki mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı.

Bu sonuçla Filenin Sultanları, FIVB 'ndaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkardı.
Milliler, grubundaki dördüncü maçında yarın TSİ 07.40'da İtalya ile karşılaşacak.

SALON: Hokkaido Prefectural Sports Center
HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Tadayoshi Asai (Japonya)

TÜRKİYE: Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem, Simge (L) (Aylin, Hande, Ebrar, Derya)
BULGARİSTAN: G.Dimitrova, N.Dimitrova, Paskova, Ruseva, Karakasheva, Kitipova, Todorova (L) (Barakova, Chausheva, Monova, Krasteva)

SETLER: 25-17, 25-23, 25-12
SÜRE: 1 saat 17 dakika (22', 33', 22')

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Filenin Sultanları, Bulgaristan'a set vermedi
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