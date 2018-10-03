Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Filenin Sultanları, İtalya'ya direnemedi

Filenin Sultanları, İtalya'ya direnemedi

A , 2018 FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 11:06
Filenin Sultanları, İtalya'ya direnemedi

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A , B Grubu'ndaki dördüncü maçında İtalya'ya 19-25, 21-25 ve 12-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu ve dördüncü karşılaşmasında ikinci yenilgisini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda İtalya karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, Japonya'nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center'da oynanan mücadelede rakibine 19-25, 21-25, 12-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, organizasyondaki 4. maçında 2. kez sahadan mağlup ayrılırken, grubunda 6 puanla 3. sırada yer aldı. Türkiye, gruptaki beşinci ve son maçında yarın TSİ 10.10'da Küba ile karşılaşacak.

Salon: Hokkaido Prefectural Sports Center
Hakemler: Evgeny Makshanov xx (Rusya), Patricia Rolf xx (A.B.D.)

Türkiye: Cansu x, Eda x, Zehra x, Şeyma x, Meliha x, Meryem x, Simge (L) x, (Çağla x, Gizem (L) x, Hande x, Derya x, Ebrar x)

İtalya: Egonu xx, Sylla xx, Bosetti xx, Danesi xx, Chirichella xx, Malinov xx, De Gennaro (L) xx, (Cambi xx, Parrocchiale xx)

Setler: 19-25, 21-25, 12-25
Süre: 1 saat 11 dakika (25, 26, 20)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Filenin Sultanları, İtalya'ya direnemedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN