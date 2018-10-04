Haber hattı

Ronaldo: Soruşturma sonucunu bekleyeceğim
Portekiz Milli Takımı ve Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo
, hakkında Las Vegas'ta başlatılan tecavüz soruşturması hakkında ilk kez konuştu. CR7, twitter hesabından, "Tecavüz, olduğum ve inandığım her şeye tezat iğrenç bir suç. Rahat olan vicdanım ile reklam yapmak isteyenlere fırsat tanımadan, soruşturmanın sonuçlarını sükunetle bekleyeceğim" mesajını paylaştı. Ryder Cup'ta trajedi yaşandı
Ryder Cup'ta geçen cuma günü Brooks Koepka'nın vuruşunda sağ gözüne top isabet eden Fransız seyirci Corine Remande gözünü kaybetti. Müsabakalar için Mısır'dan Paris'e gelen 49 yaşındaki Remande, vuruş esnasında 270 metre uzaklıktaydı. Remande'nin ailesi, güvenlik önlemleri yetersizliği gerekçesiyle tazminat davası açma kararı aldı. Sultanlar Çizme'yi aşamadı
A Milli Kadın Voleybol Tak��mı, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu 4. maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Setler; 25-19, 25-21 ve 25-12 sonuçlandı. İtalya, B Grubu'nu Çin ile birlikte ilk ikide bitirmeyi garantiledi. İkinci mağlubiyetini alarak hayal kırıklığı yaratan takımımız ise gruptaki son maçında bugün 10.10'da Küba ile karşılaşacak. Telekom Rusya'da dondu
Eurocup C Grubu ilk hafta maçında Türk Telekom, deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit'e 91-80 yenildi. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 28-18 önde tamamlayan Zenit, devre arasına 51-37 üstün gitti. Rusya temsilcisi, üçüncü periyodunu 73-52 önde geçtiği maçı 91-80 kazandı.