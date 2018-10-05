Haber hattı

Antalya
>Antalyaspor-Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın, 2 puan arkasında 4. sırada bulunan Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı zorlu karşılaşmada FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır
görev yapacak. Sezon öncesi Galatasaray'ın Akhisar'a penaltılarla kaybettiği Süper Kupa'yı yöneten Çakır, ligde ise bu sezon ilk kez iki takımın maçında düdük çalacak. F.Bahçe ile Başakşehir arasında oynanacak haftanın diğer kritik maçını ise Ali Palabıyık yönetecek. Bugün
20:00 Kasımpaşa-Göztepe Halis Özkahya Yarın
13:30 Kayserispor-Ç.Rizespor Fırat Aydınus
16:00 Bursaspor-MKE A.Gücü Özgür Yankaya
16:00 BŞB Erzurum-A.Alanya Koray Gençerler
19:00 Antalyaspor-Galatasaray Cüneyt Çakır Pazar
13;30 E.Y.Malatya-DG Sivasspor Bülent Yıldırım
18:00 Fenerbahçe-M.Başakşehir Ali Palabıyık
19:00 Akhisarspor-Trabzonspor Halil Umut Meler
20:30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş Ümit Öztürk Avni Yıldırım'a büyük fırsat
WBC Süper Orta Sıklet Dünya şampiyonu David Benitez'in kanında yasaklı madde bulunmasının ardından, unvanı Kiev'de düzenlenen 56. WBC Kongresi'nde elinden alındı. Bu durum boksörümüz Avni Yıldırım'a da unvan maçının yolunu açtı. Benitez'in cezası ile sıkletinde dünyanın en iyi 2. boksörü durumuna gelen Yıldırım'ın rakibi ise büyük ihtimalle Andre Dirrel olacak. Zira Muhammed Ali Kupası ile birlikte WBC Elmas kemerinin de sahibi olan Callum Smith şu an maç yapabilecek durumda değil. Avni Yıldırım-Andre Dirrel karşılaşmasının aralık ayında ABD'de düzenleneceği açıklanırken kesin tarih önümüzdeki günlerde belli olacak. Arkadiusz M
ilik'e gasp şoku
Şampiyonlar Ligi C grubunda Liverpool'u İnsigne'nin 90. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Napoli'nin Polonyalı yıldızı Arkadiusz Milik
soyuldu. Napoli yerel basınının haberine göre stattan evine doğru giden Polonyalı oyuncu kafasına silah doğrultan 2 soyguncu tarafından gasp edildi. Milik'in 20 bin Euro değerindeki Rolex marka saatini alan soyguncular kayıplara karışırken genç oyuncu yaşadığı şokun ardından soluğu karakolda aldı. Napoli'de daha önce 2016 yılında İnsigne, 2013'de Hamsik, 2012'de ise Cavani benzer bir soygun olayı yaşamıştı. Sakarya BŞB Avrupa'da üzdü
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında evinde İsviçre temsilcisi Fribourg Olympic'e 76-52 yenilen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor, organizasyona veda etti. İlk karşılaşmada da deplasmanda 87-85 mağlup olan Sakarya ekibi, bu sezonki Avrupa mücadelesini Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda sürdürecek. Potada yeni sezon başlıyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 53. sezon heyecanı bugün oynanacak Bahçeşehir Koleji-Afyon Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak. Trabzonspor'un ligden çekilmesiyle 15 takımın mücadele edeceği ligde Fenerbahçe ve Galatasaray tüm sezonlarda oynarken, bugün hava atışına çıkacak olan Afyon Belediyespor ile Bahçeşehir Koleji ilk defa sahne alacak. İlk hafta ayrıca iki derbiye sahne olacak. Yarın Fenerbahçe-Beşiktaş, pazar günü de Galatasaray-Anadolu Efes maçları basketbolseverleri bekliyor. Karan Shkupi'nin başına geçti
A Milli Takım'ın eski futbolcularından Ümit Karan
, Makedonya'nın Shkupi takımının teknik direktörü oldu. Başkent Üsküp'te düzenlenen basın toplantısında Ümit Karan "Balkanlardan çok iyi oyuncular çıkıyor. Buradan genç oyuncular yetiştirip büyük futbolcu haline getirmek istiyoruz" dedi. Shkupi'nin Sportif Direktörü Omer Bunjaku da "Kendisine başarılar diliyoruz ve inanıyoruz ki galibiyetlere ulaşacağız" şeklinde konuştu.?