Wozniacki 1 taşla 2 kuş vurdu

Çin Açık'ta son şampiyon ve iki numaralı seribaşı Caroline Wozniacki
, Estonyalı rakibi Anett Kontaveit'i 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükselirken, Singapur'da düzenlenecek olan BNP Paribas WTA Finalleri'ni de, Kvitova'dan sonra garantileyen ikinci isim oldu. Wozniacki, rakibinin Çin'de iki hafta içinde 3. turnuvasını kazanmasının da önüne geçti. Kontaveit 34 winnera karşı 55 basit hata ile Wozniacki'nin 6 kez servisini kırmasına da zemin hazırladı.
İlk setin 10. oyununda tam 10 kez skor eşitlenirken, Kontaveit 4 kez set puanı kurtardı. Ancak son gülen Caroline Wozniacki oldu.