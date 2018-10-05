Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Wozniacki 1 taşla 2 kuş vurdu

Wozniacki 1 taşla 2 kuş vurdu

Çin Açık’ta 2 numaralı seribaşı olan Wozniacki, Kontaveit’i set vermeden yenip, çeyrek finale çıkarken, sezon sonu turnuvasını da garantiledi

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Wozniacki 1 taşla 2 kuş vurdu
Çin Açık'ta son şampiyon ve iki numaralı seribaşı , Estonyalı rakibi Anett Kontaveit'i 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükselirken, Singapur'da düzenlenecek olan BNP Paribas WTA Finalleri'ni de, Kvitova'dan sonra garantileyen ikinci isim oldu. Wozniacki, rakibinin Çin'de iki hafta içinde 3. turnuvasını kazanmasının da önüne geçti. Kontaveit 34 winnera karşı 55 basit hata ile Wozniacki'nin 6 kez servisini kırmasına da zemin hazırladı.

İlk setin 10. oyununda tam 10 kez skor eşitlenirken, Kontaveit 4 kez set puanı kurtardı. Ancak son gülen Caroline Wozniacki oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Wozniacki 1 taşla 2 kuş vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN