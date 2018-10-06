Haber Hattı

İNGİLTERE'DEN RUSYA'YA SİBER SALDIRI SUÇLAMASI
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin Rus askeri istihbarat örgütü GRU'nun Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'na (WADA), siber saldırı düzenlediğini tespit ettiğini belirtti. İngiliz basınına göre; meşru nedenlerle yasaklı madde kullandıkları tespit edilen İngiliz bisikletçiler Sir Bradley Wiggins ve Chris Froome'un dosyaları da bu olaydan sonra ortaya çıktı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova ise Hunt için "Hayal dünyası çok zengin" açıklamasını yaptı. İLKAY'A MİLLİ DAVET GİTMEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'la çektirdiği fotoğrafın ardından Almanlar'ın Mesut Özil'le birlikte adeta çarmıha gerdiği İlkay Gündoğan'a Alman Milli Takımı'ndan kötü haber geldi. Teknik direktör Joachim Löw, Almanya'nın Hollanda ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Manchester City'de forma giyen Türk asıllı futbolcuyu çağırmadı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ay oynanan Fransa maçında oyuna dahil olduğu sırada tribünlerin protestosuyla karşılaşmıştı. MİLİK: SOYGUNCULAR BENİM EVE GELMEMİ BEKLİYORDU
Liverpool karşılaşmasının ardından saati gasp edilen Napoli'nin Polonyalı yıldızı Milik, olay hakkında açıklamalarda bulundu. Her şeyin çok hızlı gerçekleştiğini belirten Milik, "İkisi de kask takıyordu ve yüzlerini göremedim. Silahı doğrultan kişi cama vurdu ve hiçbir şey söylemeden saatimi işaret etti. Saati ona verdim, sigortalı da değildi. Beni takip ettiklerini düşünmüyorum, muhtemelen evimin yakınlarında beni bekliyorlardı. O akşam bizim Liverpool'a karşı oynadığımızı herkes biliyordu" dedi. Milik, Napoli'nin Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika sahada kalmıştı. PORTEKİZ'DEN TAM ALTI MADALYA HABERİ GELDİ
Portekiz'de gerçekleştirilen Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 6 madalya kazandı. Şampiyonada Dilara Çevik, disk atma branşında 13,88 metrelik derecesiyle dünya şampiyonu olurken, çekiç atmada ise kürsünün üçüncü basamağında yer aldı. Milli sporcu Ali Topaloğlu, gülle atmada 10,04 metre ile altın madalya, disk atmada ise 25,77 metrelik derecesiyle gümüş madalya elde etti. Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda Benay Balcı ve Merve Peker'den oluşan milli takım, gümüş madalya aldı. Erman Çetiner ile Enes Yılmaz'dan oluşan Erkek Milli Takımı ise organizasyonda bronz madalya kazandı. GENÇLER'İN SEKİZİNCİ HARİKASI
Spor Toto Birinci Lig'de 8'inci haftanın perdesi iki karşılaşmayla açıldı. İzmir'e namağlup lider giden Gençlerbirliği, Altay'ı 1-0 mağlup ederek, 8'inci harikasına imza attı. Başkent temsilcisi, Selçuk Şahin'in 38'inci dakikada attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Gençler, geçen hafta kırdığı Birinci Lig'e en iyi başlangıç rekorunu 8 galibiyete çıkardı. Diğer müsabakada ise Hatayspor, konuk olduğu Eskişehirspor'u 3-0 yendi. Hatayspor, Selim Ilgaz'ın dublesi ve Sadio Diallo'nun golüyle sonuca gitti LİGİN YENİLERİ SEZON AÇILIŞINDA KAPIŞTI, BAHÇEŞEHİR KAZANDI
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Afyon Belediye'yi 88-79 yendi. Ligin iki yeni ekibini karşı karşıya getiren mücadele, çekişmeli geçti. Ev sahibi ekip, ilk periyodu 20-17, ikinci çeyreği 32-31 önde geçti. İkinci devreye Colom'un üç sayıları ile giren Bahçeşehir, farkı 9 sayıya çıkardı: 43-34. Calloway'la ayağa kalkan Afyon, 25'inci dakikada farkı 3 sayıya (43-40) indirdi. Hakan ve White ile sayılar bulan Bahçeşehir, son 10 dakikaya 60-53'lük avantajla girdi. Afyon, son periyoda 9-1'lik seriyle başladı. Colom, seri üçlüklerle Bahçeşehir'in imdadına yetişti. 37'nci dakikaya 74-71 önde giren Bahçeşehir, dış atışlarda Preldzic ve Rautins'le yüzdeli atmaya devam ederek, sezona galibiyetle girmeyi başardı: 88-79.