Haber Hattı

Sultanlar'ın gücü Rusya'ya yetmedi Japonya
'da devam eden 2018 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Takım
, 2. tur F Grubu ilk maçında Rusya
'ya 3-0 mağlup oldu. Rakibine direnemeyen Milliler, setleri 25-15, 25-17 ve 25-16 kaybetti. Filenin Sultanları ilk 3 şansını da önemli ölçüde kaybetti. Gruptaki ikinci maçımız bugün TSİ 07.25'te ABD ile... Anadolu Efes'ten Aslan'a geçit yok
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçları dün tamamlandı. Günün önemli karşılaşmasında Anadolu Efes
, Galatasaray
'ı 73-70'lik skorla geçti. Lacivertbeyazlılarda Motum 20 sayı ile en skorer isimdi. Günün diğer maçlarında Türk Telekom, Sakarya BŞB'yi 65-55'lik skorla mağlup ederken, Büyükçekmece ise Banvit'i 81-59 yendi. Stuttgart'ta Tayfun Korkut gönderildi
Bundesliga'da haftayı 3-1'lik Hannover yenilgisi ile kapatan Stuttgart'ta teknik direktör Tayfun Korkut
'un görevine son verildi. Stuttgart, Korkut yönetiminde bu sezon 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı ve 5 puanla ligde son sırada kaldı. Ocak ayında göreve getirilen Korkut yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geçen sezonu 7. bitirmişti. Bunun üzerine Korkut ve ekibinin sözleşmeleri 2020'ye kadar uzatılmıştı.