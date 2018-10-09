54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

TUR 2018'in startını, Mevlana Meydanı önünden Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.
Start töreninde Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da hazır bulundu.
Bisikletçiler, turun ilk günündeki Konya-Konya etabında 149,7 kilometre pedal çevirecek.
Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca yaklaşık 950 kilometre yol kat edecek.
İstanbul'da 14 Ekim Pazar günü tamamlanacak turun etapları ve mesafeleri şöyle:
|1. Etap
|Konya-Konya
|149,7 km
|9 Ekim
|2. Etap
|Alanya-Antalya
|154,1 km
|10 Ekim
|3. Etap
|Fethiye-Marmaris
|137 km
|11 Ekim
|4. Etap
|Marmaris-Selçuk
|206,7 km
|12 Ekim
|5. Etap
|Selçuk-Manisa
|136,5 km
|13 Ekim
|6. Etap
|Bursa-İstanbul
|166 km
|14 Ekim