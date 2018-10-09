Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başlıyor

54 yıldır farklı rotalarla gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı bugün Konya'da başlıyor. 485 kilometrelik bisiklet yoluna sahip Konya'ya dünyanın dört bir yanından milli takımlar geldi. Canlı yayınlarla tüm dünyadan takip edilecek organizasyon 6 etaptan oluşacak. Yarışçılar Konya-AlanAntalyalya- Fethiye-Marmaris-Selçuk-Manisa- Bursa-İstanbul güzergahını takip edecek. Yaklaşık 900'ün üzerinde kilometre kat edecek yarışmacılar Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nden geçerek Sultanahmet Meydanı'na pazar günü varacak. Yarışı zirvede bitiren takım ve yarışmacılara Selçuklu Yıldızı'ndan esinlenerek tasarlanmış kupa takdim edilecek.

ETAP ETAP TUR 2018

1. Etap Konya-Konya 148,4 km

2. Etap Alanya- Antalya 149,6 km

3. Etap Fethiye- Marmaris 132,7 km

4. Etap Marmaris- Selçuk 205,5 km

5. Etap Selçuk- Manisa 135,7 km

6. Etap Bursa-İstanbul 164 km

TUR 2018'DE YILDIZLAR SAHNE ALACAK, 160 ÜLKE İZLEYECEK

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yayınlarla 160'tan fazla ülkede izlenebilecek. TUR 2018'de, son şampiyon Ulissi ve TUR 2015 galibi Kristijan Durasek gibi genel klasman iddiası olan isimler dışında dünyaca ünlü sprinterler de sahne alacak. Bunlar arasında Fransa Bisiklet Turu'nda 2, İtalya Bisiklet Turu'nda 4 etap alan Kolombiyalı Fernando Gaviria, İspanya Bisiklet Turu'ndaki 10 etap zaferinin yanı sıra Milano-San Remo yarışlarını kazanan Alman John Degenkolb öne çıkıyor.