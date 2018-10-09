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Haber Hattı

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Haber Hattı
Umut'tan piyano resitali
Ligue 1'de Nimes forması giyen milli oyuncu Umut Bozok, Fransa'da katıldığı televizyon programında piyanoyla resital verdi. Programda ünlü olmadan önceki hayatını anlatan Bozok, "Babam kaynakçıydı, fakat kazandığı 5 kişilik bir aileye yetmiyordu. Geçinmemiz için düğünlerde saz çalıyordu. Müzik sevgisini de bize o aşıladı. Babamla beraber çalışmak için birçok düğüne katıldım" derken, stüdyoya getirilen piyanodaki performansı ile de alkışları topladı.

Gomis çocuklara umut oldu
Galatasaray'dan sezon başında ayrılan Bafetimbi , dün özel bir organizasyon için İstanbul'a geldi. "Bir Can Bin Umut Derneği" ile işbirliğine giden yıldız oyuncu, Bebek'teki Hidden House Cafe'de Serebral Palsi (beyin felci) hastalığı ile mücadele eden çocuklarla buluşurken, 20 adet özel engelli bebek arabası hediye etti. Bir Can Bin Umut Derneği'nin teşekkür plaketi verdiği Fransız forvet bol bol fotoğraf çektirip çocuklara ve ailelerine moral aşıladı.

Jose'nin kozu tazminatı!
'daki geleceği sallantıda olan 'nun en büyük güvencesi tazminat rakamının astronomik olması! Mirror gazetesinin haberine göre; 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mourinho kovulması halinde 34 milyon euro (yaklaşık 240 milyon TL) tazminat alacak. Ancak İngiliz basınının iddiasına göre United, sene sonu Şampiyonlar Ligi vizesi alamazsa Mourinho'yu 11 milyon euro tazminatla gönderebilecek. Portekizli teknik adam geçtiğimiz günlerde yapılan eleştirilere "Beni kovacaklarını düşünmüyorum. Tazminatım ne kadar biliyor musunuz siz?" cevabını vermişti.

Sultanlar kepenk indirdi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası'nda 2. Tur F Grubu ikinci maçında ABD'ye 3-0 yenildi ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Milliler, rakibine 25-21, 25-17 ve 25-18'lik set sonuçlarıyla boyun eğdi. A Milli Takım, ikinci tur ilk maçında da Rusya'ya 3-0 yenilmişti. Türkiye, 2. tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın sabaha karşı TSİ 04.40'ta Azerbaycan ile karşılaşacak.
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