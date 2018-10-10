Haber Hattı

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na geri sayım İSTANBUL
'UN en önemli organizasyonlarından biri olan Vodafone 40. İstanbul Maratonu
'nda geri sayım başladı. Bu yıl, 11 Kasım'da 'Sağlıklı Yarınlara Koş'
mottosuyla düzenlenecek maraton öncesi dün Sepetçiler Kasrı'nda bir basın toplantısı düzenlendi. Maratonun İstanbul'u dünyaya tanıtma adına en önemli spor organizasyonu olduğunu kaydeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "İstanbullular ailecek gelsin ki sporla iç içe olalım
" dedi. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan ise Türkçe yaptığı konuşmada, "Bu yıl maraton daha da özel, 40. yaşını kutluyoruz. Herkes maratona katılabilir
" ifadesini kullandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayacak 42 kilometrelik maraton, Sultanahmet'te At Meydanı'ndaki Dikilitaş'ın önünde tamamlanacak.
TURGUT DOĞAN Cumhurbaşkanlığı Kupası Adana'da sahibini buluyor
BASKETBOLDA 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor
bugün Adana
'da karşılaşacak. Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe ile geçen sezon Türkiye Kupası'nda final oynayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazanmak için mücadele edecek. Erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 65-62'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes kazanmıştı. TUR 2018'de ilk etabı Arjantinli Richeze kazandı
54 yıldır farklı rotalarla gerçekleşen 2018 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2018) dün Konya'da start aldı. 148,4 kilometrelik Konya-Konya etabını, 3 saat 29 dakika 14 saniye ile Quick-Step Floors takımından Maximiliano Richeze kazandı. Bu sonuçla 35 yaşındaki Arjantinli sporcu genel klasmanda zirveye çıkarak turkuaz mayoyu giyerken, aynı zamanda sprint klasmanında da ilk sıraya yerleşti. Etapta, Bora-Hansgrohe takımından Sam Bennett 2'nciliği, BMC takımından Jean Pierre Drucker ise 3'üncülüğü elde etti. Türkiye Milli Takımı'ndan Onur Balkan da Türkiye güzellikleri klasmanında zirvede yer aldı. Tura, bugün saat 10.00'da başlayacak Alanya ile Antalya
arasındaki 154 kilometrelik ikinci etapla devam edilecek. Japonlara 'olimpiyat' şoku!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, Japonya'ya çok pahalıya patlayacak. Japonya'da mali denetleme kurulu tarafından hazırlanan raporda, oyunların ülkeye maliyetinin neredeyse 25 milyar doları
bulduğu ve hazırlıklar tamamlandığında rakamın daha da yükselebileceği belirtildi. Oyunların ev sahipliğine hak kazanıldığı 2013'te söz konusu maliyetin 7,3 milyar dolar olması öngörülüyordu. Olimpiyat harcamaları için oluşturulan araştırma komisyonu ise gerekli önlemler alınmadığı takdirde oyunların ev sahibi Japonya'ya maliyetinin 30 milyar doları aşabileceği uyarısında bulunmuştu. Beşiktaş Sompo Japan galibiyetle start verdi
BASKETBOL FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon dün başlarken, Beşiktaş Sompo Japan, Almanya'da Medi Bayreuth'u 78-70 yendi. Kupada bugün Banvit,
Alman temsilcisi Ludwigsburg'u saat 19.00'da ağırlayacak. EuroCup'ta Türk Telekom
, Ankara'da Valencia ile karşılaşacak. Tofaş,
Polonya'nın Asseco Gdynia ekibini ağırlayacak. İki maç da 20.00'de başlıyor. Galatasaray
ise 20.30'da start alacak mücadelede Almanya'da Ratiopharm Ulm'a konuk olacak.