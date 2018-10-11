Haber Hattı

Hatay BŞB, Fenerbahçe'yi farklı yendi, kupayı kaldırdı
26'NCI Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Fenerbahçe'yi 61-47 mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı.
Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası, 7-6 Hatay Büyükşehir Belediyespor
'un üstünlüğüyle tamamlandı. Pota altından ve dış atışlardan sayı bulan Hatay ekibi, ilk çeyreği 16-11 önde kapattı. İkinci periyotta da Fenerbahçe'nin hücumlarını başarıyla savunan Hatay Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 28-25 üstünlükle gitti. Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren Akdeniz ekibi, son çeyreğe 43-37 önde girdi. Son çeyrekte sayı farkı açan Hatay BŞB, parkeden 61-47 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü. Mücadelenin en değerli oyuncusu ödülüne 21 sayı ile parkenin en skoreri olan Hatay
BŞB'li Hind Ben Abdelkader layık görüldü. DEV MAÇ CÜNEYT ÇAKIR'IN
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Hollanda ile Almanya arasında cumartesi günü oynanacak müsabakayı yönetecek. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Johan Cruyff
Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı ifade edildi. TUR 2018'DE İKİNCİ GÜNÜN GALİBİ SAM BENNETT OLDU
2018 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, ikinci etabı olan (TUR 2018) 149,6 kilometrelik Alanya- Antalya
ayağını, 3 saat 24 dakika 37 saniye ile bitiren Bora-Hasgrohe takımından Sam Bennett birinci oldu. Bu sonuçla Sam Bennett, genel klasmanda zirveye çıkarak turkuaz mayoyu giydi. Etapta ikinciliği Alvaro Jose, üçüncülüğü ise Simmone Consonni elde etti. Türkiye Milli Takımı
'ndan Onur Balkan da Türkiye Güzellikleri Klasmanı'nda zirvedeki yerini korudu. FİLENİN SULTANLARI KAZANDI
JAPONYA'DA devam eden FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 6 şansını kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2. turdaki üçüncü maçında Azerbaycan'ı 3-1 yendi. Rakibini 26-24, 25-17, 22-25,
25-21'lik skorlarla mağlup eden milliler, 4. galibiyetine imza attı. BANVİT'TEN HARİKA BAŞLANGIÇ
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Banvit, A Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Alman temsilcisi MHP Riesen'i 89-76 mağlup etti. Banvit'te Morgan 27 ve Perez 14 sayıyla oynarken, MHP Riesen'de Martin 17, Best 13 sayıyla takımına katkı sağladı. Avrupa kupalarında mücadele eden diğer takımlarımızın aldığı sonuçlar ise şöyle: EuroCup A Grubu: Ratiopharm Ulm-Galatasaray: 103-92
(Normal süre 78-78, ilk uzatma ise 85-85 tamamlandı). B Grubu: TOFAŞ- Asseco Gdynia: 96-79.
C Grubu: Türk Telekom-Valencia Basket: 67-72.
FIBA Avrupa Kupası
: Lulea-İstanbul BŞB: 78-73.