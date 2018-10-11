Kenan Sofuoğlu, Türk sporu için kolları sıvadı

Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu yaptığı açıklamada, "Sporu bıraktık ama spordan ayrılamadık. Spora destek olmak için elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile son dönemde birkaç toplantı yaptıklarını anlatan Sofuoğlu, "Çok verimli sonuçlar çıkarttık. Özellikle Bakanlığın yükünü hafifletmek anlamında bazı projeler geliştiriyoruz. Çünkü ülkemizde sporun bütün yükünü Gençlik ve Spor Bakanlığı çekiyor. Bunun değişmesi için elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Sponsorluk yasasıyla alakalı çalışmalara başladım." ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu, Bakan Kasapoğlu'nun sponsorluk konusuna olumlu yaklaştığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Bakanımızın çok hoşuna gitti. Özellikle ülkemizde herkesin beklentisi Gençlik ve Spor Bakanlığından olunca, tabii onlar da bu konuda çok zorlanıyorlar. Her sporcuya sahip ve destek çıkma anlamında. Bu işin özellikle ve Avrupa ve dünya genelinde nasıl ilerlediğini anlattım. Markaları, şirketleri bu konuda teşvik etme anlamında neler yapabilirizi konuştuk."

Dünya şampiyonu eski motosikletçi, "Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığının yükünü hafifletecek bir kanunun peşinden koşacağım. İnşallah, bunu da başarabileceğime inanıyorum. Sporda böyle bir iz bırakmak en büyük amacım, hayalim. Bakanımızın da bu konuya çok iyi bakması, konuya ilgili olması çok güzel oldu. Bu görüşmeleri şu anda sürdürüyoruz." diye konuştu.

Sofuoğlu, Bakan Kasapoğlu'nun her konuyla yakından ilgilendiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Özellikle 2019 yılında yarıştıracağımız sporculara da destek anlamında üzerine düşeni yapması beni çok memnun etti. Her görüşmemizde bizim sporcu kimliğimizi unutmayıp o kimliğin üzerinden de çok güzel şeyler yapabileceğimize inanması, enerjik olması beni çok heyecanlandırıyor. Bana motivasyon oluyor. İnşallah faydalı işler yapacağız."

"BİR SONRAKİ TOPLANTIMIZDA BU KONUYA DEĞİNECEĞİM"

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda yer aldığını hatırlatan Sofuoğlu, "Dün ilk toplantımızı yaptık. Bir sonraki toplantımızda bu konuya değineceğim." dedi.

Sofuoğlu, komisyonda yer alan tüm milletvekillerinin kendisini sporla alakalı görevli tayin ettiğini vurgulayarak, "Bu saatten sonra spora hizmet anlamında çok güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Çünkü sadece AK Parti vekillerini bırakın, komisyondaki diğer vekil arkadaşların bile spor konusunda bize böyle görevli gibi bakması beni bu konuda çok motive, enerjik kıldı. Bakanımızın da olumlu olması gelecekte inşallah çok faydalı şeyler yapabileceğimizin sinyallerini bize verdi." şeklinde görüş belirtti.