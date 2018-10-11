"Wings for Life World Run" organizasyonu

Omurilik felcine dikkati çekmek ve omurilik yaralanmalarının tedavisiyle ilgili bilimsel araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenen "Wings for Life World Run"ın 2019 Türkiye ayağı, İzmir'de yapılacak.

"Wings for Life World Run"ın Türkiye ayağına 5 Mayıs 2019 Pazar günü, daha önceki üç yıl olduğu gibi İzmir ev sahipliği yapacak. Dünyada 12 farklı noktada gerçekleşecek organizasyondan elde edilecek tüm gelir, omurilik felci araştırmalarına aktarılacak.

"Koşamayanlar için koşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte geçen yıl yaklaşık 3 milyon avro gelir elde edildi. Organizasyonun kayıtları, etkinliğin internet sitesi üzerinden başladı.

Geçen yıl ABD'den katıldığı yarışta 89,95 kilometre yol alan İsveçli tekerlekli sandalyeli atlet Aron Anderson erkeklerde, Portekizli Vera Nunes ise 53,78 kilometre ile kadınlarda birinci olmuştu. Türkiye ayağında ise erkeklerde Murat Kaya, kadınlarda ise Olesya Nurgalieva ilk sırayı almıştı.

"Wings for Life World Run"da koşucuların tüm dünyada aynı anda koşmaya başlamasından 30 dakika sonra, sabit bir hızla ilerleyen yakalama aracı, sporcuları takip etmeye başlıyor. Yakalama aracının yanından geçtiği sporcu için yarış sona eriyor. Yakalama aracının en son yanından geçtiği sporcu, global şampiyon ilan ediliyor.

Yarışma, omurilik felcine dikkati çekmek ve omurilik yaralanmalarının tedavisiyle ilgili bilimsel araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenleniyor.