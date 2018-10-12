54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

TUR 2018'de Marmaris-Selçuk etabının startını, Atatürk Meydanı'nda Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.

Toplam 20 takımdan 140 sporcunun yer aldığı turun dördüncü günündeki Marmaris-Selçuk etabında bisikletçiler, 205,5 kilometre pedal çevirecek.

Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca yaklaşık 950 kilometre yol kat edecek.

İstanbul'da 14 Ekim Pazar günü tamamlanacak turun 132,7 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabını 3 saat 16 dakika 27 saniyeyle bitiren Bora-Hansgrohe takımından Sam Bennett, genel klasmanda zirveye çıkarak turkuaz mayoyu ikinci kez giydi.

Türkiye Milli Takımı'ndan Onur Balkan da Türkiye güzellikleri klasmanında zirvedeki yerini korudu.