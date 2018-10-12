Haber Hattı

Sam Bennett turkuaz mayoyu korumayı bildi
2018 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 132,7 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabını, 3 saat 16 dakika 27 saniyeyle bitiren Bora-Hansgrohe takımından İrlandalı Sam Bennett birinci oldu. Bu sonuçla Bennett, genel klasmanda zirveye çıkarak çarşamba günü elde ettiği turkuaz mayoyu korudu. Etapta ikinciliği, Quick-Step Floors takımının Arjantinli sporcusu Maximiliano Richeze, üçüncülüğü ise Trek- Segafredo takımından Alman John Degenkolb aldı. TÜRK Milli Takımı
sporcusu Ahmet Örken
de etabı beşinci sırada bitirdi. Nadal'dan örnek davranış
İSPANYOL tenisçi Rafael Nadal
, 10 kişinin hayatını kaybettiği memleketi Mallorca Adası'ndaki sel felaketi sonrası eline süpürge alarak temizleme çalışmalarına katıldı. Felaket nedeniyle tahliye edilenler ya da evlerini su basanlara spor tesisi ile tenis akademisinin kapısını açan Nadal'ın bu örnek davranışı, tüm dünyada büyük saygı uyandırdı. Dünya Şampiyonası'na galibiyetle veda ettik
A MİLLİ Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda 2. tur F Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti. Rakibini 22-25, 25-20, 25-22 ve 25-20'lik set sonuçlarıyla 3-1 yenen ve bu sonuçla 2. turdaki ikinci galibiyetini alan milliler, F Grubu'nu 15 puanla 5. sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.