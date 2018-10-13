Haber Hattı

BOLT ilk kez gol attı; hem de 2 tane birden
ATLETİZM kariyerini noktaladıktan sonra futbola yönlenen Usain Bolt
, formasını giydiği Avustralya'nın Central Coast Mariners takımının Macarthur South West'i 4-0 yendiği dostluk maçında ilk kez golle buluştu, hem de iki kez... Karşılaşmada takımının birinci ve ikinci golüne imza atarak tribünlerden büyük alkış alan Bolt, ağları her sarstığında meşhur "yıldırım sevinci" kutlamasını yaptı. Maçın ardından duygularını dile getiren 32 yaşındaki yıldız atlet, "İlk ciddi sınavımda iki gol attım. Güzel bir duygu. Buraya geldiğim ve dünyaya gelişimimi gösterdiğim için mutluyum. Mariners'te elimden gelenin en iyisini yaparak takıma katılmak istiyorum" dedi. Kokorin&Mamaev tutuklandı
MOSKOVA mahkemesi, Rusya Milli Takımı
'nda forma giyen Alexander Kokorin
ile Pavel Mamaev'i kasten yaralama ve holiganizm gerekçesiyle tutukladı. Mahkemeden yapılan açıklamada, Moskova'da iki ayrı saldırı olayına karıştıkları tespit edilen Krasnodar'da forma giyen Pavel Mamaev ile Zenit'in yıldız oyuncusu Aleksandr Kokorin'in tutuklandığı ve sonraki duruşmanın iki ay sonra görüleceği belirtildi. Mahkeme ile ilgili görüntülerde ise Kokorin'in cam bir kafeste tutulması dikkat çekti. Messi'yi sirkte anlatacaklar
BARCELONA'NIN yıldızı Lionel Messi'nin hayatı Cirque du Soleil tarafından sirk gösterisi şeklinde sahnede canlandırılacak. Yaptıkları gösterilerle dünya çapında tanınan Fransız-Kanada ortak akrobat grubu Cirque du Soleil ve performansçıları Barcelonalı yıldızın kariyerini temel alan bir şov hazırlıyor. Cirque du Soleil, daha önce Elvis Presley, Michael Jackson gibi figürlerin hayatlarından aldığı ilhamla şov hazırlamıştı, ancak bir futbolcunun hayatı ilk olacak. 2019'da seyirci karşısına çıkacak olan Messi'nin sirk gösterisi Las Vegas, New York, Tokyo, Londra gibi şehirlerde gösterilecek. Tur 2018'in yeni lideri Alexey Lutsenko oldu
CUMHURBAŞKANLIĞI Türkiye Bisiklet Turu'nun 205,5 kilometrelik Marmaris-Selçuk etabını, 5 saat 24 dakika 22 saniyeyle bitiren Astana Pro takımından Kazakistanlı Alexey Lutsenko, birinciliğe ulaştı. Alexey Lutsenko, genel klasmanda da zirveye çıkarak turkuaz mayonun sahibi oldu. Lutsenko, "Çok mutluyum. Bu sezon ilk yarışım Umman'daydı. Orada da üç etap turu kazanmıştım. Birinciliğimi buradan daha sert bir tırmanış etabı kazanarak almıştım" dedi. İkinciliği, UAE Team Emirates takımının İtalyan sporcusu Diego Ulissi, üçüncülüğü ise Euskadi Basque Country'den İspanyol Prades aldı. Türk Milli Takımı'ndan Onur Balkan da Türkiye güzellikleri klasmanında zirvede yer aldı. Devler Ligi'nde şike depremi
ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Kızılyıldız'ı 6-1 yendiği maç, UEFA'nın şike soruşturmasına takıldı. 6-1 biten karşılaşmada Kızılyıldız'ın bir yöneticisinin 5 farklı yenilgiye 5 milyon Euro değerinde bahis yaptığı ortaya çıktı. Kendi takımına '5 farklı yenilir' diyen yönetici hakkında UEFA soruşturma açtı. 6-1 biten maçın ilk yarısını PSG 4-0 önde kapatmış, Fransız ekibine 5 farklı galibiyeti getiren golü ise 81. dakikada Neymar kaydetmişti Basketbolda derbili açılış
KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası bugün oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisi ile başlayacak. BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Beşiktaş geçen yıl normal sezonu 6, Galatasaray ise 8. sırada tamamlamıştı. İki takım da play-off çeyrek finalinde rakiplerine elenmişti. Bugün oynanacak diğer karşılamalar ise şöyle: 14:00 Mersin BŞB-Hatay BŞB, 16:00 BOTAŞ-İstanbul Ünv, İzmit Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol... SALAH öyle bir gol attı ki!
MISIR, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu ikinci maçında Svaziland'ı 4-1 mağlup etti. Geceye damgasını Liverpool forması giyen Muhammed Salah vurdu. 45. dakikada köşe atışından harika bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yollayan Salah, Mısır'ın 4. golünü kaydetti.