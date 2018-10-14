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Lutsenko zirvede

137 kilometrelik Selçuk-Manisa etabını Quick- Step Floors takımından Kolombiyalı Hodeg kazandı. Genel klasmanda ise ’dan Lutsenko 1.’liğini ve turkuaz mayoyu korudu

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Lutsenko zirvede

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabı koşuldu. 37 kilometrelik Selçuk-Manisa etabını, 3 saat 15 dakika 12 saniyeyle bitiren Quick-Step Floors takımından Kolombiyalı Alvaro Jose Hodeg, birinciliğe ulaştı. Etapta ikinciliği, Trek-Segafredo takımınında Alman John Degenkolb, üçüncülüğü ise Team Katusha-Alpecin'den Avustralyalı Haas elde etti.

5. etabın sonunda takımından Kazakistanlı Alexey Lutsenko genel klasmanda ilk sıradaki yerini ve turkuaz mayoyu korudu. Türkiye Milli Takımı'ndan Onur Balkan da Türkiye güzellikleri klasmanında zirvedeki yerini korudu ve beyaz mayoyu garantiledi.

BİSİKLETÇİLERİN EVİ VESTEL CİTY

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda bisikletçiler, Vestel'in üretim üssü 'den geçti. İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "2015'te bir bisiklet turu ilk kez bir fabrikanın içinden geçmişti. O gün yaşadığımız büyük gurur, artık bu geçişin gelenekselleşmesiyle hâlâ sürüyor. Üretim üssümüzün, ülkemizin tanıtımı için çok büyük bir fırsat olan bu organizasyonun parçası olmasından mutluluk duyuyoruz. Ayrıca bu uluslararası spor müsabakasına Vestel City'nin ev sahipliğinin de çok yakıştığını düşünüyoruz. Artık Vestel City, bisikletçilerin de evi oldu" dedi.

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Lutsenko zirvede
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