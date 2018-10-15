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, 'un teklifini kabul etti

Geçtiğimiz günlerde emekli boksör 'a meydan okuyan UFC hafif siklet şampiyonu 'un bu teklifi kabul edilmişe benziyor.

Giriş Tarihi: 15.10.2018 21:40 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 21:55
Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un teklifini kabul etti

Boks kariyerinde çıktığı 50 maçı da kazanan ve İrlandalı Conor McGregor ile yaptığı ve puanla kazandığı son maçın ardından emekliye ayrılan , UFC dövüşçüsü 'un meydan okumasını kabul etmiş gibi görünüyor.

Khabib; geçtiğimiz günlerde Mayweather'ın patronu olduğu Mayweather Promotions şirketinin CEO'su Leonard Ellerbe'in yanında çekilen bir videoda iddialı ifadeler kullanmıştı.

"Ormanda sadece bir kral olur, sadece bir kral." diyen Khabib, "Kral kim? Tabii ki benim çünkü o [Floyd Mayweather] McGregor'u yere seremedi ama ben yaptım." ifadeleriyle Mayweather'a meydan okumuştu.

Mayweather, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çeşitli medya kuruluşlarına hitaben "çek defterlerinizi çıkarın" dedi ve "Las Vegas'ı yeniden harika yapalım." ifadelerini kullandı.

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Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un teklifini kabul etti
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