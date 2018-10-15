Haber Hattı

Fenerbahçe, Ankara'da son periyotta kazandı
TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Ankara deplasmanına çıkan Fenerbahçe, Türk Telekom
'u 80-72 yendi. İlk yarıyı 37-31 önde tamamlayan Başkent ekibi karşısında Guduric ve Dixon'ın üçlükleriyle etkili olan F.Bahçe, final bölümüne 57-55 galip girdi. Bu bölümde Vesely ve Kalinic ile üstünlük kuran sarı-lacivertliler, maçtan 80-72 galip ayrıldı. Diğer karşılaşmalarda Anadolu Efes
, Darüşşafaka'yı 75-72, Büyükçekmece de Sakarya Büyükşehir Belediye'yi 92-82 mağlup etti. Kadınlar Ligi'nde ise Canik Belediyespor, Kırçiçeği Bodrum'u 74-50'lik skorla geçti. Beş setlik maç Halkbank'ın
VOLEYBOLDA Efeler Ligi'nde ilk hafta maçları dün tamamlandı. Günün derbisinde, iki Ankara takımının mücadelesinde 5 set sonunda gülen Halkbank oldu. Halkbank, Ziraat Bankası'nı 3-2 yenerken setler 24-26, 27-25, 22-25, 25-21 ve 11-15 sonuçlandı. Diğer sonuçlar:
Arhavi Belediyespor- Maliye Piyango: 2-3, Galatasaray-İnegöl Bld: 3-0, İkbal Afyon Bld Yüntaş-Arkas: 1-3, Tokat Bld Plevneİstanbul BBSK: 2-3. Sedat Üründül için özel koşu
YAZARIMIZ Ömer Üründül
'ün iki yıl önce hayatını kaybeden babası Sedat Üründül adına İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda özel bir koşu düzenlendi. 8 safkan İngiliz atın start aldığı yarışın birinciliğini Drive Faster adlı safkan, 1.22.94'lük derecesiyle kazandı.
Çim pistte bin 400 metre üzerinden düzenlenen ve 74 bin lira birincilik ikramiyesi olan Sedat Üründül Koşusu'nda ikinci sırayı Storm Sea Swell alırken, Miss Eleni isimli safkan ise üçüncü oldu. Cebelitarık'a ilk galibiyetini ofis müdürünün golü getirdi
UEFA Uluslar D Ligi'nde 4. Grup'ta Ermenistan'ı deplasmanda 1-0 yenen Cebelitarık, tarihi bir zafere imza attı. UEFA tarafından 2016 yılında kabul edilen ve UEFA organizasyonlarına katılmaya hak kazanan Cebelitarık, daha önce çıktığı 22 resmi karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılmıştı. Cebelitarık'ın golünü penaltıdan atan Joseph Chipolina ise ülkesinde ofis müdürü olarak görev yapıyor. Eskrimde gençlerimiz şampiyon
YUNANISTAN'DA düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası flöre takım müsabakalarında Türkiye şampiyon oldu. Danimarka 2 takımını 45-29,
Katar ekibini 45-25 mağlup eden Milliler, yarı finalde de Danimarka'yı 45-35 yenerek finale yükseldi. Finalde Hırvatistan 1 takımıyla karşılaşan ay-yıldızlılar, 45-35 kazanarak, Avrupa 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nı şampiyonluk bitirdi. Milli Takım
kadrosunda Poyraz Tuncer, Alp Eyüpoğlu, Utku Özyalçın ve Baha Baykal Çetinel yer aldı. Merih'e M.United kancası
İNGİLİZ devi Manchester United'ın kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'da oynayan Merih Demiral'ı izlemeye aldığı iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; savunmada sıkıntı yaşayan teknik direktör Jose Mourinho, 20 yaşındaki stoperi takipte tutuyor. Bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan Türk futbolcu Merih'in sözleşmesinde "45 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunduğu ancak iki takımın makul bir fiyata anlaşabileceği kaydedildi. Khabib'ten Mayweather'a çağrı
CONOR McGregor'ı karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında ağır bir yenilgiye uğratan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, ünlü boksör Floyd Mayweather'ı düelloya davet etti. Khabib, "Haydi Floyd, şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0'a karşı 27-0. Hiç kaybetmeyen iki adam, neden olmasın? Ormanda bir kral vardır" dedi. Mayweather'ın McGregor ile maçında onu düşüremediğini söyleyen Khabib, "Kral benim, çünkü onu kolayca yere serdim
" ifadesini kullandı.