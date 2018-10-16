Haber Hattı

Özlem Becerek diski bronz madalyaya attı
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda milli sporcular Özlem Becerek
ve Halil Gökdeniz, bronz madalya kazandı. Özlem Becerek, disk atmada ikinci finalinde 51,96, toplamda da 103,86'lık derecesiyle bu kategoride Türkiye'ye oyunlardaki ilk madalyasını kazandırdı. Güreşte ise erkekler 48 kiloda Halil Gökdeniz, grubunda aldığı bir yenilgi ve bir galibiyet ile bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Üçüncülük maçında Kolombiyalı rakibi Diego Armando Zuluaga Cueves'i tuşla mağlup eden Halil Gökdeniz, bronz madalya kazandı. Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta dün oynanan iki maçla tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Hatay'a kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluğun en büyük adayı olduğu sezona ise iyi başladı. Sarı-lacivertliler evinde OGM Ormanspor'u 79-62 mağlup etti. Kanarya'da Verameyanka 17, Plum 15 sayı üretti. Konuk ekipte ise Copper 19 sayı kaydetti. Dünün diğer mücadelesinde Çukurova Basketbol deplasmanda Kayseri Basketbol'u 73-69 yendi. Ronaldo'dan savunma için 1 milyon dolar...
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo
şu sıralar hakkında çıkan tecavüz iddiaları ile uğraşıyor. Amerikalı eski model Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiği gerekçesiyle yeniden yargı yolunu tutarken, Portekizli yıldız da kendisini savunması için bir hukuk firmasının yanısıra eski bir polis yetkilisi ve halkla ilişkiler şirketiye yöneticisiyle de anlaştı. Ronaldo'nun cebinden savunma için şimdiye kadar 1 milyon dolar çıktığı belirtildi.