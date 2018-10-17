Haber Hattı

Usain Bolt'a Malta ekibi Valletta talip
Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra futbola yönelen Usain Bolt
'a Malta ekibi Valletta profesyonel sözleşme teklifinde bulundu. Jamaikalı atletin menajeri Tony Rallis ise teklifi değerlendirme aşamasında olduklarını söyledi. Avustralya'nın Central Coast Mariners takımında ağustos ayından bu yana idmanlara çıkan Usain Bolt, takımının geçen hafta Macarthur South West'i 4-0 mağlup ettiği dostluk maçında iki gol birden atmıştı. 32 yaşındaki eski atlet, erkekler yüz metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde bulunduruyor. Akhisarspor'dan 'Topyekûn' destek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçen hafta açıkladığı Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na Akhisarspor'dan destek geldi. Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) teklifi üzerine kampanyaya katılan yeşil-siyahlılar, yıl sonuna kadar satılacak maç biletlerinde yüzde 15 indirime
gitme kararı aldı. Kampanya çerçevesinde, ATSO Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy ve yönetim kurulu üyeleri Akhisarspor Kulübü'nü ziyaret etti. Rus ekonomisine 14.6 milyar dolarlık katkı
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın, 2013-2018 yılları arasındaki süreçte ülke ekonomisine toplam 952 milyar rublelik (yaklaşık 14.6 milyar dolar)
katkı sağladığı bildirildi. Rusya-2018 adlı organizasyon komitesi tarafından yayınlanan raporda, bu rakamın ülkenin yıllık GSYH'sinin yüzde 1'ine denk geldiği belirtildi. Ayrıca organizasyonu düzenlemek için Rusya'nın 688 milyar ruble (yaklaşık 10.5 milyar dolar)
harcadığı ifade edildi. Atiba kaptanlığı Arfield'e bıraktı
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Atiba Hutchinson
, Kanada Milli Takımı'nın kaptanlığını bıraktı. Teknik direktör John Herdman, görevi 36 yaşındaki Atiba'dan alarak 29 yaşındaki Scott Arfield'e verdi. Herdman'ın, Atiba'nın izniyle böyle bir hamlede bulunduğu belirtildi. Ülkesinde dört kez yılın futbolcusu seçilen Atiba Hutchinson, en son olarak Eylül 2017'deki Jamaika maçında forma giymiş, uzun bir aranın ardından da Dominika karşılaşmasının kadrosunda yer almıştı. Büşra Işıldar yıldızlarda Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Büşra Işıldar
, altın madalya kazandı. Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Rusya'nın Anapa kentinde düzenlenen şampiyonada +80 kiloda final müsabakasına çıkan Büşra, Polonya'dan Oliwia Toborek'i mağlup ederek, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Gamze Soğuksu ise 46 kilo finalinde İngiliz rakibi Alex Brown yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye şampiyonayı 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronzla tamamladı. Leicester, Çağlar'ı kiralık gönderecek
A Milli Takım'da düzenli oynayan Çağlar Söyüncü, henüz Premier Lig
'de forma giyemedi. Leicester City, kadroya giremeyen genç stoperi devre arasında kiralık gönderme kararı aldı. Bu habere en çok Çağlar'ın kulübünde de oynamasını isteyen Türkiye A Milli Takımı'nın hocası Lucescu sevindi.
Leicester'ın kararı sonrasında gözler Çağlar için hangi Türk takımının devreye gireceğine çevrildi.