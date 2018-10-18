Haber Hattı

İran'da kadınlar futbol maçlarını çok sevdi... İran
'da tam 39 yıl aradan sonra 21 Haziran'da İspanya ile oynanan milli maçı statta izleyen kadın futbolseverler, tribünleri terketmiyor. Son olarak İran'ın Bolivya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı da 300 kadın izledi ve kendilerine hediye edilen İran bayraklarını salladı.
Maç sonrası kadınların gönüllü olarak stadyumdaki tribünleri temizlemesi ise İran medyasında geniş yer buldu. İran'da kadınların spor müsabakalarına alınması uzun yıllardır tartışma konusuydu. Finallerin adamı Guliyev
Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev
, "yılın atleti" oylamasında üst üste ikinci kez finale kaldı. Başlangıçta 10 atletten oluşan aday listesi, internet oyları, federasyon ve medya üyelerinin değerlendirmeleri sonrasında 4'e indi. Buna göre; Kevin Mayer (Fransa), Armand Duplantis (İsveç) ve Jacob Ingebrigtsen (Norveç) ile Ramil Guliyev finalistler arasında yer aldı. Roma, Cengiz Ünder'i satmaya yanaşmıyor
Bayern Münih başta olmak üzere birçok takımın ilgilendiği Cengiz Ünder
için kulübü Roma nihai kararını verdi. İtalyan ekibi, ara transferde gitmesine izin vermesi halinde yerini dolduramayacağı gerekçesiyle Cengiz'i hemen bırakmama kararı aldı. Öte yandan Cengiz Ünder ve menajerinin, Roma ile sözleşme yenilemek için yapılan görüşmelerde, serbest kalma bedelinin yüksek tutulmasına karşı çıktığı gelen haberler arasında. Kokain kullandı 4 yıl men cezası aldı
Türkiye Futbol Federasyonu 2017-18 sezonunun son haftasında yapılan doping kontrollerinde kokain maddesine rastlanan futbolcu K.B'yi 4 yıl men cezasına çarptırdı. Türkiye'de üç farklı takımın formasını giyen ve Süper Lig'de de 12 resmi maça çıkan K.B.'nin savunmasında annesinin kanser hastalığına yakalandığını öğrendikten sonra kokain aldığını anlattığı ve B numunesinin açılmasını istemediği belirtildi. Tedbirli olarak sevkinden dolayı sezon başından beri oynayamayan K.B.'nin bu kararın kendisine tebliğinden sonra 7 gün içinde Tahkim Kurulu'na gitme hakkı var. Bolt Valletta'yı reddetti
Avustralya'nın Central Coast Mariners takımında ağustos ayından bu yana deneme antrenmanlarına çıkan atletizm efsanesi Usain Bolt, Malta ekibi Valletta'dan aldığı profesyonel sözleşme teklifini reddetti. Bolt'un menajeri Tony Rallis, iki yıllık teklife ilişkin olarak, "Usain'in futbola devam etmesi için büyük ilgi var. Teklifler alıyoruz. Ama Usain, futbol kariyerini Malta'da sürdürmek istemiyor" dedi. Galatasaray direnemedi
Euroleague ve EuroCup şampiyonlarını karşı karşıya getiren Super Cup finalinde Ekaterinburg, Galatasaray'ı 79-40 yendi. Maçı çok rahat bir tempoda götüren Ekaterinburg periyotları 22-8, 38-30, 60-36 önde tamamladı. Rus ekibinde Kayla McBride 18 sayı, Galatasaray'da ise Victoria Macaulay 13, Moriah Jefferson 10 sayı attı.