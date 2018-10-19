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Spor camiası 'i unutmadı

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Spor camiası Ara Güler'i unutmadı

90 yaşında hayatını kaybeden ünlü fotoğrafçı için spor camiası taziye mesajları yayımladı.

Galatasaray eski başkanı , "Ara Güler ile hemşehriyiz. Türkiye'de eşi benzeri olmayan, çok özel karakterde bir sanatçıydı" derken, Fenerbahçe'nin İtalyan basketbolcusu Gigi Datome, "Güzel sanatınla bana eski İstanbul'u gösterdiğin için teşekkürler Ara Güler. Hatırasına saygıyla, huzur içinde yat" mesajını paylaştı.

Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da, "Bu güzel insanı sevgiyle ebediyete uğurluyor, bütün yakınlarına, sanat dünyamıza, sevenlerine taziyelerimi sunuyorum" diye yazdı.

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Spor camiası Ara Güler'i unutmadı
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