Geleneksel sporlar kültürümüzü korur

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan
, daha çok çocuğun, gencin geleneksel sporlarla ilgilenmesinin kültürün korunmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Gençlerimizin geleceklerini kendi kimlikleriyle şekillendirmesine katkı sağlayacaktır. Benim ricam okulunuzda okçuluk sporuna sahip çıkın, çalışmalar yapın. İnşallah İstanbul'da yaptığımız çalışma İzmir'de de karşılık bulacaktır"
şeklinde konuştu.
Okçular Vakfı ve İzmir
Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan okçuluk eğitimi anlaşmasında konuşan Erdoğan, Türkiye'de ve dünyada okçuluğun hak ettiği yere kavuşması için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirtti. Bilal Erdoğan, çalışmalarla birlikte faal lisanslı okçu sayısının 5-6 kat artış gösterdiğini de sözlerine ekledi.
Erdoğan, Türkiye'nin okçulukta da en az güreşteki kadar başarılı sporcu yetiştirmesi ve uluslararası şampiyonalarda dereceler, kupalar elde etmesini hedeflediklerini belirtti.