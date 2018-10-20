Haber Hattı

LeBron James ilk sınavı geçemedi
NBA'de herkesin merakla beklediği karşılaşma sonucunda Lebron James
, Los Angeles
Laker kariyerine yenilgi ile başladı. Lakers deplasmanda Portland Trail Blazers
'a 128- 119 yenilirken, yıldız basketbolcunun 26 sayı, 12 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. Philadelphia 76ers, Chicago Bulls
'u 127-108 yenerken, Furkan Korkmaz 7 dakikada sayı atamadı. Görme engelli milli atlet ölü bulundu
Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi, görme engelli milli atlet Gurbet Damar (23) okulun tesislerindeki soyunma odasında ölü bulundu. Polisin yaptığı ilk incelemede, yanında tabanca bulunan Damar'ın göğsünün sol alt kısmında kurşun izi olduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Gurbet Damar'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. Messi çocuklar için 2.7 milyon Euro bağışladı
Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi
bir kez daha yardımseverliği ile adını duyurdu. Barselona'da çocuklara yönelik kanser tedavi merkezinin 30 milyon Euro'luk maliyetinin 27.3 milyon Euro'su temin edildi. Ancak kalan 2.7 milyon Euro için kaynak bulunamadı. Bunu duyan Lionel Messi hastanenin tamamlanması için gereken rakamı cebinden kuruma bağışladı. Horoz evinde 3 kez öttü 3 puanı hanesine yazdırdı
TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi tek karşılaşma ile açıldı. Denizlispor, konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe üç puanı getiren golleri; 24. dakikada Ziya Alkurt ile 48 ve 57. dakikalarda Mehmet Akyüz kaydetti. Beşinci galibiyetini alan Horoz, puanını 16'ya çıkardı. Dördüncü kez sahadan mağlup ayrılan Afjet Afyon ise 11 puanda kaldı. Euroleague'i Burger King ateşi sardı...
TAB Gıda EuroLeague'in resmi sponsoru olarak 2018 yılı itibarıyla 3 yıl sürecek bir anlaşmaya imza attı. "Ateş seni çağırıyor" sloganıyla Türkiye'nin en sevilen fast food markası olan Burger King için hazırlanan "Ateşliyoruz" kampanyası, iletişimin ilk adımını oluştururken, kampanya Avrupa'da da büyük ilgi gördü...