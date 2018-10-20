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Türk kültürünü dünya tanıyacak

Türk okçuluğunu öğrenen 16 ülkenin sporcuları ’da buluştu. Yarışları izleyen , “Türk kültürünün dünyada hak ettiği yere kavuşmasını diliyorum” dedi

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Türk kültürünü dünya tanıyacak
Yunus Emre Enstitüsü'nün yurt dışındaki merkezlerinde, Okçular Vakfı'yla düzenlediği Türk okçuluğu kurslarındaki yarışmalarda dereceye giren 16 ülkenin sporcuları, kapsamında, 'da özel bir eğitimin ardından yapılan dünya karması final müsabakalarında hünerlerini sergiledi. Yarışlar sonunda birinci Malezya, ikinci Almanya, üçüncü oldu. Yarışmaları izleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ise bu merkezin, şehrin ortasında hem mimari hem de kültürel özelliğiyle ön plana çıktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Burası çocukluğumuzun geçtiği mahalle. Sayın Başkanımızın mahallesi. Evimize kuş bakışı 200-300 metre mesafede. Burası eski ihtişamına kavuştu. Buranın açılmasıyla Türkiye'de okçuluk yapanların sayısı 6 kat arttı. Kemankeş Projesi'yle beraber dünyanın dört bir yanında Yunus Emre Enstitüsü'yle okçuluk yapılıyor. Dünyanın dört bir yanında geleneksel Türk okçuluğu tekrar insanlara gösterildi. Türk kültürünün dünyada hak ettiği yere kavuşmasını diliyorum."

Dereceye girenlere ödüllerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Bilal Erdoğan verdi. Yarışlardan sonra Kurum ve Erdoğan, birlikte ok attı.
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