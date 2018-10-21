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gümüş madalya kazandı

'nda erkekler serbest stil 86 kiloda , gümüş madalya aldı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 23:12 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 23:13
Fatih Erdin gümüş madalya kazandı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde milli güreşçi , serbest stil 86 kilo finalinde ABD'li David Morris Taylor ile karşılaştı.

Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılan Fatih Erdin, rakibine teknik üstünlükle 12-2 mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

İkinci turda Slovak Boris Makoev'i 8-7 yenen Fatih, çeyrek finalde Güney Koreli Gwanuk Kim'i 10-0 teknik üstünlükle, yarı finalde ise İspanyol Taimuraz Friev Naskidaeva'yı 7-4 yenerek adını finale yazdırmıştı.

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Fatih Erdin gümüş madalya kazandı
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