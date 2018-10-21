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ABD Grand Prix'sinde zafer Raikkonen'in

'de sezonun 18. yarışı olan ABD Grand Prix'sini Ferrari'nin Fin pilotu kazandı. İkinci sırayı Red Bull'un Hollandalı pilotu alırken, Mercedes'in İngiliz pilotu üçüncü, Ferrari'nin İtalyan pilotu dördüncü oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 22.10.2018 00:22 Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 00:38
Formula 1 ABD Grand Prix'sinde zafer Raikkonen'in
Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı ABD Grand Prix'sinde Ferrari takımının Fin pilotu birinci oldu.

Formula 1'de sezonun 18. mücadelesi, Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bulunan 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden gerçekleştirildi.

İkinci sırada başladığı yarışta bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçen Ferrari'den Raikkonen, sezonun ilk, kariyerinin 21. galibiyetini aldı. 39 yaşındaki Raikkonen, 113 yarış sonra birinci sırayı elde etti.

Red Bull-TAG Heuer'den Hollandalı 'in ikinci tamamladığı yarışı, Mercedes'ten Büyük Britanyalı üçüncü sırada bitirdi.

Pilotlar klasmanı lideri Hamilton'ın en yakın takipçisi Ferrari'den Alman ise yarışta 4. sırayı alarak rakibinin şampiyonluğunu ilan etmesine izin vermedi.

Bu sonuçla puanını 346'ya yükselten şampiyona lideri Hamilton, sezonun bitimine 3 yarış kala Vettel ile arasındaki farkı 70'e çıkardı. İki sürücüyü, 221 puanla Raikkonen ve 217 puanla Mercedes'ten izledi.

Sezonun 19. yarışı Meksika Grand Prix'si, 28 Ekim'de yapılacak.

İLK 10

ABD Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Kimi Raikkonen (Ferrari)
2. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)
3. Lewis Hamilton (Mercedes)
4. Sebastian Vettel (Ferrari)
5. Valtteri Bottas (Mercedes)
6. Nico Hulkenberg (Renault)
7. Carlos Sainz (Renault)
8. Esteban Ocon (Racing Point Force India)
9. (Haas-Ferrari)
10. Sergio Perez (Racing Point Force India)

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 346 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya): 276
3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 221
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 217
5. Max Verstappen (Hollanda): 191

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 563 puan
2. Ferrari: 497
3. Red Bull: 337
4. Renault: 106
5. Haas: 86

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