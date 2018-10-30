Pekin’de Türk günleri

Okçular Vakfı tarafından, Türk Okçuluğu'nun tarihsel gelişimini aktaran "Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi" Çin'in başkenti Pekin'de törenle açıldı. Açılışın ardından, Okçular Vakfı ile Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin iş birliği ile açılan sergide katılımcılar ok atışı yaptı. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Ülkeleri birbirine bağlayan ticari ve siyasi ilişkiler elbette olacaktır. Ancak bu ilişkileri daha da güçlü kılan kültürel yakınlıktır. Biz de iki ülkenin ilişkilerine, iki devlet başkanının yakınlığına katkıda bulunan bu etkinliği gerçekleştirmiş oluyoruz. İpek Yolu'nda bulunan yakınlığı pekiştirmiş oluyoruz. Bu dönemde ülkelerimiz arasındaki kültürel bağların çok daha güçleneceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

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