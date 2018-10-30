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Pekin’de Türk günleri

Okçular Vakfı’nca düzenlenen , Çin’in başkenti Pekin’de açıldı

Giriş Tarihi: 30.10.2018
Pekin’de Türk günleri

Okçular Vakfı tarafından, Türk Okçuluğu'nun tarihsel gelişimini aktaran "" Çin'in başkenti Pekin'de törenle açıldı. Açılışın ardından, Okçular Vakfı ile Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin iş birliği ile açılan sergide katılımcılar ok atışı yaptı. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi , yaptığı konuşmada, "Ülkeleri birbirine bağlayan ticari ve siyasi ilişkiler elbette olacaktır. Ancak bu ilişkileri daha da güçlü kılan kültürel yakınlıktır. Biz de iki ülkenin ilişkilerine, iki devlet başkanının yakınlığına katkıda bulunan bu etkinliği gerçekleştirmiş oluyoruz. 'nda bulunan yakınlığı pekiştirmiş oluyoruz. Bu dönemde ülkelerimiz arasındaki kültürel bağların çok daha güçleneceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

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Pekin’de Türk günleri
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